Spoiler Una Vita | il colonnello Arturo svela che Susana e Simon sono madre e figlio

Spoiler Una Vita : Elvira e Simon diventano amanti poi la pianta in asso e torna da Adela : Le anticipazioni della soap Una Vita annunciano importanti novità sul rapporto tra Simon e Adela. Come vedremo negli episodi trasmessi su canale 5 la prossima settimana, i due consumeranno finalmente il matrimonio, mentre dall'altra parte Elvira continuerà a soffrire per il Gayarre. Prima di tutto ciò, Simon ed Elvira diventeranno amanti per breve tempo, ma il maggiordomo come vedremo, prenderà la difficile decisione di piantare in asso la ...

Spoiler Una Vita : Victor bacia Elvira dopo aver litigato con Maria Luisa : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovella scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate di marzo si soffermano su Victor Ferrero, interpretato dall'attore Miguel Diosdado. Il ragazzo, infatti, bacerà sulla bocca Elvira Valverde dopo aver litigato furiosamente con la fidanzata Maria Luisa a causa della decisione di lasciare Acacias 38. Anticipazioni Una Vita: Maria Luisa e Victor in ...

Una Vita Spoiler del 15 gennaio : Samuel e Blanca si sposano - Simon ama ancora Elvira : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Una Vita e riguardanti la puntata che vedremo in onda su Canale 5 martedì 15 gennaio e dove conosceremo gli sviluppi delle vicende ambientate ad Acacias 38. Nonostante Ursula sia molto preoccupata per gli strani avvenimenti delle ultime settimane, vedremo che cercherà in tutti i modi di impedire che Blanca sposi Samuel, lasciando quindi il giovane Alday al suo destino. Ma vediamo nel dettaglio ...

Spoiler Il Segreto : Carmelo ingaggia una scorta per difendere la moglie : Lunedì 14 gennaio comincia una nuova settimana con la longeva soap opera spagnola, 'Il Segreto' che vede nuovi colpi di scena nella vita dei protagonisti principali. L'attenzione continua a essere posta intorno al personaggio di Carmelo che soffre per la moglie alle prese con le lettere anonime contenenti delle minacce da parte di uno sconosciuto. Il sindaco del paese di Puente Vjejo ha tentato in ogni modo di aiutare la consorte che, però, ha ...

Spoiler Una Vita : Ursula finge di pentirsi per aver abbandonato Olga : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda da lunedì a venerdì sulle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate di marzo si soffermano su Olga Dicenta interpretata dall'attrice Sara Sierra. La ragazza, infatti, rivelerà alla sorella di essere stata vittima di abusi da parte del patrigno. Una confessione che arriverà alle orecchie della madre Ursula che deciderà di riavvicinarsi alla ...

#Amici18 – Puntata del 12/01/2019 – Una nuova sfida a squadre (Spoiler). : A pochi mesi dalla vittoria di Irama per il canto e di Lauren Celentano per il ballo, gli Studi Elios sulla Tiburtina sono pronti ad ospitare, per la diciottesima volta, nuovi cantanti e nuovi ballerini pronti a cogliere un’occasione per raggiungere il grande successo: quella offerta da Maria de Filippi e il suo Amici. Come sempre si parte dal Pomeridiano. Una serie di puntate in onda ogni sabato alle 14:10 su Canale 5, che accompagneranno ...

Spoiler Una Vita : Lolita chiede a Felipe di aiutarla a far uscire Antonito dal carcere : Nuovo spazio dedicato alle notizie di Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate di marzo si soffermano su Lolita interpretata dall'attrice Rebeca Alemany. La serva, infatti, sarà molto preoccupata per le sorti di Antonito, rinchiuso in carcere, tanto da chiedere l'intervento di Felipe Alvarez Hermoso. Antonito viene arrestato Le conseguenze dell'arresto di Antonito Palacios ...

Spoiler Che Dio ci aiuti - puntata del 17 gennaio : Ginevra ha una relazione clandestina : Giovedì 10 gennaio è tornata in onda la fiction di Rai Uno “Che Dio ci aiuti 5” con la partecipazione di Elena Sofia Ricci che interpreta il ruolo di Suor Angela. Nel corso della seconda puntata, in onda giovedì 17 gennaio, di questa quinta stagione, saranno trasmessi il terzo ed il quarto episodio della serie, che saranno intitolati rispettivamente: “Il cuore in soffitta” e “Ultima occasione”. Suor Angela si troverà a fare i conti con il ...

Spoiler Una Vita : Olga ha ucciso il patrigno dopo i ripetuti abusi : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni di marzo si soffermano su Olga Dicenta, interpretata dall'attrice spagnola Sara Sierra. La ragazza, infatti, rivelerà alla sorella di aver posto fine alla Vita di Tomas dopo un incontro chiarificatore in una casa abbandonata. Una Vita: Blanca e Samuel indagano su Olga Nel corso delle prossime puntate di Una ...

Spoiler Una Vita : Fabiana sospetta che Cayetana è viva - Leonor felice per la madre : Le avventure del popolare sceneggiato di origini iberiche “Una Vita”, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, sono sempre più appassionanti. Negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset nella seconda parte di gennaio 2019, la domestica Fabiana Aguado inizierà a credere che la sua defunta figlia Cayetana Sotelo Ruz potrebbe rimettere piede ad Acacias 38 viva e vegeta. Leonor Hildago, invece, farà salti di gioia dopo aver ...

Spoiler Una Vita : Elvira flirta con Victor per provocare la gelosia di Simon : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate, in onda a marzo, si soffermano su Elvira Valverde, tornata recentemente ad Acacias 38 dopo essere stata data per morta per molti mesi. La ragazza, infatti, inizierà a corteggiare Victor (Miguel Diosdado) per suscitare una reazione in Simon Gayarre. Una Vita: Simon contro Elvira Elvira ...

Spoiler spagnoli Una Vita : Servante testimone della Casado - Maria Luisa e Victor ritornano : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla soap opera “Una Vita” creata dall’autrice Aurora Guerra, e sempre in grado di appassionare il pubblico. Nelle puntate che i telespettatori spagnoli avranno la possibilità di vedere la settimana prossima ci sarà un clamoroso colpo di scena, dato che Maria Luisa Palacios e Victor Ferrero ritorneranno ad Acacias 38 per partecipare al matrimonio di Antonito e Lolita. Il portinaio Servante Gallo invece ...

Spoiler Uomini e donne - oggi : Tina versa una bottiglietta d'acqua sulla Galgani : I litigi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono diventati una costante nelle puntate dedicate al Trono Over ed i primi Spoiler di Uomini e donne relativi alla puntata di oggi 7 gennaio confermano tale abitudine. Il dating show di Maria De Filippi tornerà su Canale 5 dopo la lunga pausa dedicata alle festività natalizie e il primo episodio dell'anno sarà dedicato proprio a dame e cavalieri. In particolare si ripartirà dal confessionale di Gemma, ...

Una Vita - Spoiler del 7 gennaio : Antonito e Lolita fidanzati - Gayarre turbato : La soap opera Una Vita torna lunedì 7 gennaio 2019 nel consueto orario delle 14,10 su Canale 5. Dopo le variazioni nella programmazione delle festività natalizie, la telenovela ambientata ad Acacias 38 torna quindi in onda subito dopo Beautiful e, stando alle anticipazioni, nel nuovo episodio vedremo che Simon sarà molto turbato dal ritorno dell'amata Elvira proprio nel giorno delle sue nozze con Adela. Antonito nel frattempo, confessa al padre ...