Spoiler Un posto al sole | Patrizio deciderà di lasciare il lavoro nelle Langhe

Spoiler Un posto al sole dal 14 al 18 gennaio : Roberto seda la lite tra Marina e Alberto : Al centro delle trame della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un posto al sole', continua ad esserci lo scontro tra Marina e Alberto, tornato ad avere un ruolo di rilievo all'interno dei Cantieri, grazie alla fiducia dell'amico Valerio. L'uomo è pronto a ogni sacrificio pur di vendicarsi di Marina e Roberto, che non hanno avuto scrupolo nel far rimanere l'uomo in carcere quando erano a conoscenza della sua innocenza. Lo zio di Sandro cerca di fare ...

Spoiler Un Posto al Sole - Guido deciderà di confessare il suo amore a Mariella : Un Posto al Sole, la storica soap opera targata Rai Tre regalerà al suo fedele pubblico un’appassionante nuova settimana di programmazione. Le anticipazioni dal 14 al 18 gennaio, infatti, sottolineano che Roberto Ferri riuscirà a farsi riconfermare nel ruolo di direttore generale delle Imprese Viscardi. Tuttavia, l’imprenditore, per ottenere la nomina, dovrà acconsentire ad una spinosa richiesta di Valerio, ossia reintegrare Alberto all'interno ...

Spoiler Un Posto al Sole : Bice sembra aver trovato la soluzione per i problemi di Mariella : Proseguono le avventure dei protagonisti della soap opera 'Un Posto al Sole' che da oltre vent'anni riesce ad appassionare milioni di telespettatori. Il personaggio di Mariella sta regalando momenti di comicità ma anche di riflessione, dopo la decisione di non raccontare la verità a Guido e far diventare padre del bambino Salvatore Cerruti. La donna si è lasciata nel peggior dei modi con Guido dopo che l'uomo l'ha tradita con Cinzia: durante la ...

Spoiler Un posto al sole : Franco indeciso in seguito all'offerta di Ciro : Un posto al sole intratterrà il pubblico con un’altra settimana densa di appassionanti colpi di scena e novità. Le anticipazioni dal 7 all’11 gennaio svelano che al centro della scena ci saranno soprattutto Diego e Rossella. Dopo il loro bacio, infatti, i due giovani saranno in profonda crisi e nei loro cuori albergherà la confusione. Dopo essersi confrontata con il ragazzo su quanto accaduto, la figlia di Silvia deciderà di raccontare la verità ...

Un Posto Al Sole - Spoiler all'11 gennaio : Rossella vuole raccontare la verità al fidanzato : Il mese di gennaio comincia con nuove sorprese che erano dietro l'angolo: un esempio è rappresentato da Rossella e Diego, che si concedono un bacio pronto a rompere gli equilibri. La figlia di Silvia è fidanzata con Patrizio ma la distanza dal cuoco ha costituito solamente il pretesto per capire i suoi sentimenti: la ragazza non ha mai dimenticato l'amore nei confronti di Diego. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 7 a venerdì 11 ...

Spoiler Un Posto Al Sole : Renato accetta di partire con Nadia in Ucraina : La soap opera 'Un Posto Al Sole', nonostante il passare degli anni, riesce sempre ad appassionare i milioni di telespettatori italiani grazie alle storie dei personaggi principali. Un esempio si ritrova in Renato capace di regalare momenti di comicità capaci di incuriosire il pubblico: il padre di Niko ha iniziato da tempo la relazione con Nadia, con la quale sembra aver ritrovato la propria stabilità e ci sono sorprese in arrivo nella vita ...

Spoiler Un Posto Al Sole : Raffaele alle prese con il rapimento dei pastori del presepe : Proseguono le avventure dei protagonisti di Palazzo nella soap opera 'Un Posto Al Sole' che continua ad andare in onda senza alcun tipo di interruzione. Nella settimana che ci avvia nel nuovo anno, i personaggi principali sono capaci di regalare ai milioni di telespettatori italiani altri momenti di comicità, come dimostra il portiere Raffaele Giordano. Gli Spoiler degli appuntamenti che vanno dal 1 al 4 gennaio rivelano che Valerio, dopo la ...

Spoiler Un posto al sole fino a venerdì 4 : Guido assisterà Mariella durante il travaglio : Un posto al sole assicurerà ai suoi telespettatori un inizio anno davvero scoppiettante. Tanti, infatti, saranno i colpi di scena e le svolte inattese che caratterizzeranno la prossima settimana di programmazione della soap opera partenopea, a cominciare dalla storyline che ha come protagonisti Guido e Mariella. Il De Bue, infatti, secondo le anticipazioni dall’1 al 4 gennaio, si preparerà a trascorrere la notte di Capodanno in solitudine, ma ...

Spoiler Un posto al Sole : Alberto spinge Valerio a curare i suoi interessi : La puntata di mercoledì 26 dicembre della soap opera "Un posto al Sole" è stata per certi versi decisiva, poiché Vera è venuta a conoscenza della versione dei fatti raccontata da Valerio, autoaccusatosi dell'omicidio di Veronica. Alberto, così, è tornato ad essere un uomo libero dopo aver vissuto dei mesi difficili in carcere che gli sono costati anche l'amicizia con Viscardi. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dall'1 al 4 ...

Spoiler Un Posto al Sole : Silvia vuole far riavvicinare Guido e Mariella : Proseguono le avventure dei protagonisti di 'Un Posto al Sole' le cui trame in queste settimane si sono concentrate soprattutto sull'omicidio di Veronica Viscardi in modo da poter scoprire il nome dell'assassino. La polizia è sempre più vicina alla verità mentre Ferri ha rischiato la sua vita; il ritorno di Mariella, invece, ha fatto capire a Guido quanto la donna sia importante per lui. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 31 ...

Un Posto al Sole Spoiler : a sorpresa Rossella bacia Diego : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un Posto al Sole”. Nelle puntate trasmesse la scorsa settimana, abbiamo assistito ad uno scontro tra Diego e Beatrice che ha messo in luce ancora una volta le differenze caratteriali dei due che, con molta difficoltà, continuano a portare avanti la loro relazione. Stando a quanto rivelano le anticipazioni per le prossime puntate, la crisi tra i due continuerà ma ...

Spoiler Un posto al sole - Marina scenderà a patti con Elena : La soap 'Un posto al sole' terrà compagnia al suo fedele pubblico anche durante la settimana di Natale con nuovi episodi che non mancheranno di sorprendere ed entusiasmare i fan della telenovela partenopea. Ovviamente, al centro della scena, ci saranno i preparativi per le imminenti festività. In particolare, le anticipazioni dal 24 al 28 dicembre svelano che a Palazzo Palladini tutto sarà pronto per il cenone della Vigilia, al quale ...

Spoiler Un posto al sole fino al 28/12 : Rossella va a trovare Patrizio a Torino : Prosegue l'appuntamento con la soap opera Un posto al sole, di cui la prossima settimana andranno in onda le nuove attese puntate in prima visione assoluta su Raitre. Nonostante sia la settimana natalizia, la soap opera non andrà in vacanza e proseguirà ininterrottamente la sua messa in onda anche il giorno di Natale, per la gioia di tutti i fan che potranno seguire sempre le avventure dei protagonisti di Palazzo Palladini. Un posto al sole, le ...

Spoiler Un posto al sole : Andrea e Arianna ospitano Kim alla Terrazza : Lunedì 24 dicembre inizia una settimana con 'Un posto Al sole' che, da oltre vent'anni, incuriosisce attraverso i personaggi, il pubblico: la trama ruota attorno alla verità sulla morte di Veronica. A questa situazione si contrappone la sorpresa natalizia per Andrea e Arianna che vivono un momento magico nella loro vita. Le anticipazioni degli appuntamenti che arrivano fino a venerdì 28 dicembre fanno notare che Patrizio riceve la visita ...