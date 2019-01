S&P meno ottimista su crescita dell' Italia

finanza.lastampa

: Roba da matti! TOLLERANZA ZERO per chi vuole portare guerra e terrore in Italia. A casa!!! - matteosalvinimi : Roba da matti! TOLLERANZA ZERO per chi vuole portare guerra e terrore in Italia. A casa!!! - giucruciani : Poi dicono che la politica non c’entra col caso Battisti - Confindustria : Il calo della produzione manifatturiera è un allarme rosso per il Paese: è dalla manifattura che originano il 76% d… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Arriva un altro duro colpo per le previsioni diformulate dal governo nel DEF . Questa volta è l'agenzia internazionale Standard and Poor's a mettere in dubbio le stime, definendole "...