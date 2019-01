Sindrome del colon irritabile | sintomi | dieta | cura e terapia - Medicina

Corruzione - l'Italia ha la Sindrome del Botswana : Più di 8 italiani su 10 sono convinti che istituzioni e politici siano corrotti, ma è davvero così? Nel giorno in cui la...

Campionessa di ginnastica affetta da Sindrome di Down entra nel mondo della moda : Prima Campionessa nello Sport, poi volto principale in campagne d’alta moda: è questa la storia felice intrapresa dalla giovane Chelsea Werner, 25 anni da Danville (California), nata purtroppo con la sindrome di Down. Ed è la prima donna affetta da questa patologia che riesce a percorrere il difficile cammino da donna immagine in campagne pubblicitarie d’alta moda. ...Continua a leggere

Uomini e Donne Andrea Del Corso ho sofferto della Sindrome di Raynaud : Su “Instagram” Andrea Del Corso in un lungo post racconta la sua malattia. Il Corteggiatore di “Uomini e Donne”, dove è stato molto vicino a Teresa Langella, Andrea racconta gli ultimi tre anni di sofferenza: “Questa foto ha scritto sul social risale a Marzo dell’anno sCorso, per me ha un significato importante perché da quel momento smesso di soffrire della “sindrome di Raynaud” , una Malattia rara che colpisce le arterie, caratterizzata da ...

Sindrome del colon irritabile - cosa mangiare? : Dalla chirurgia estetica all'oncologia, passando per la psichiatria, la sessuologia, la cardiologia, la celiachia e la scienza della nutrizione. Su sito di repubblica è possibile accedere a uno ...

'Sono Lucas e taglierò il traguardo della Dakar' : la promessa del primo partecipante con Sindrome di Down : Lucas non si aspettava tanta notorietà. Come tanti ragazzi di 25 anni vive di grandi passioni come i motori e la musica, poco importa se sia rock o hip hop. Il sogno di Lucas si è appena avverato: può ...

Sindrome del tunnel carpale - cura e prevenzione : (altro…) The post Sindrome del tunnel carpale, cura e prevenzione appeared first on Idee Green.

La Sindrome del piatto vuoto : cosa è e cosa comporta : Durante il periodo delle festività natalizie occorre fare attenzione ad un particolare che molto spesso abbiamo reputato innocente, o comunque poco dannoso per la nostra Salute e la nostra forma fisica. Stiamo parlando della cosiddetta “sindrome del piatto vuoto”, ovvero della voglia irrefrenabile di prendere e mangiare l’ultimo pezzo di pizza o di dolce rimasto nel piatto grande. Un articolo che sarà pubblicato a febbraio del ...

Giulio Berruti soffro della Sindrome della fibromialgia : Attraverso il suo profilo di “Instagram” Giulio Berruti fa sapere di essere soggetto alla sindrome della fibromialgia, e di soffrirne da oltre 12 anni ma ora ha appreso un rimedio che sembra giovargli. Berruti ha comunicato la cosa sul social, ringraziando per i diversi messaggi ricevuti “Innanzitutto grazie per i vostri messaggi ragazzi e la cosa mi solleva perché per anni sono stato preso per pazzo pure dai medici. Ero convinto di ...

Cause e meccanismi di sviluppo della Sindrome di Pendred : La malattia si trasmette per via genetica, con modalità autosomica recessiva. Le mutazioni caratteristiche della Sindrome si verificano in un gene denominato SLC26A4, precedentemente denominato gene della Sindrome di Pendred o gene PDS, posto nel cromosoma 7. Dato che la malattia si trasmette con modalità recessiva, perché si sviluppi è necessario che il figlio erediti 2 geni mutati da ciascun genitore. Dal gene SLC26A4 deriva la sintesi di una ...

Sintomi - segni e diagnosi della Sindrome di Pendred : Il sintomo sempre presente nella Sindrome di Pendred è la sordità che può variare da un soggetto all’altro, avere diversa gravità fra le due orecchie nello stesso soggetto e variare di intensità nel tempo nello stesso orecchio dello stesso soggetto. Nella maggior parte dei casi si presenta anche un gozzo eutiroideo e, in una quota meno ampia, si rilevano problemi dei malati nel mantenimento dell’equilibrio. diagnosi Gli elementi principali sui ...