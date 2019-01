ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Sicilia, gestivano traffici illeciti tra Lampedusa e la Tunisia: 14 arresti. Sequestrato il tesoro degli scafisti http… - mocettast : RT @fattoquotidiano: Sicilia, gestivano traffici illeciti tra Lampedusa e la Tunisia: 14 arresti. Sequestrato il tesoro degli scafisti http… - mattdra76 : RT @fattoquotidiano: Sicilia, gestivano traffici illeciti tra Lampedusa e la Tunisia: 14 arresti. Sequestrato il tesoro degli scafisti http… - chigo74 : RT @fattoquotidiano: Sicilia, gestivano traffici illeciti tra Lampedusa e la Tunisia: 14 arresti. Sequestrato il tesoro degli scafisti http… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Il centro operativo era un ristorante di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani: da lì Fadhel Moncer, tunisino da anni residente in Italia, gestiva i viaggitra lae la. Usando gommoni carenati, dotati di potenti motori fuoribordo, era in grado di coprire il tratto di mare che separa le due sponde del Mediterraneo in poche ore, trasportando, per ciascuna traversata compiuta, dai 10 ai 15 migranti irregolari, oltre ad una quantità variabile di tabacchi che “raggiungeva in alcuni casi il peso di qualche quintale”. È quanto emerso da un’operazione della Guardia di Finanza denominata “Barbanera”, che all’alba di martedì ha portato all’arresto di 14 persone, alcune delle quali accusate di essere gli scafisti. I componenti del clan, capeggiato da Moncer, sono accusati a vario titolo di sfruttamento dell’immigrazione ...