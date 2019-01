Sensore di impronte nel display per Nokia 9 PureView e zoom ottico per OnePlus 7 secondo

Galaxy A10 possiederà un Sensore per impronte interno? : Ultimo esempio di questa peculiare politica è chiaramente rappresentato dal recente A8S, il quale presenta una camera frontale con tecnologia cut-out, probabilmente in arrivo anche sulla famiglia S10.

Google Pixel 3 e 3 XL hanno problemi con il Sensore di impronte : Google Pixel 3 e Pixel 3 XL hanno qualche problema con il sensore di impronte digitali: diversi utenti segnalano che la gesture per mostrare le notifiche non funziona sempre come dovrebbe. L'articolo Google Pixel 3 e 3 XL hanno problemi con il sensore di impronte proviene da TuttoAndroid.

Remote Fingerprint Unlock sblocca in remoto il PC Windows utilizzando il Sensore di impronte digitali dello smartphone : Remote Fingerprint Unlock è un'applicazione che permette di sbloccare in remoto e in sicurezza il PC con sistema operativo Windows Vista/7/8/10 utilizzando il sensore di impronte digitali dello smartphone Android. Lo strumento supporta l'account Microsoft locale e online e il Tethering Wi-Fi, mentre la versione PRO è priva di annunci e consente di aggiungere più computer e account, supporta le funzioni Wake-On-Lan e Unlock widget che verrà ...

Il Sensore di impronte nel display di OnePlus 6T migliorerà con l’utilizzo : Un nuovo post di OnePlus si concentra principalmente su Screen Unlock, il nome del sensore di impronte digitali nel display di OnePlus 6T L'articolo Il sensore di impronte nel display di OnePlus 6T migliorerà con l’utilizzo proviene da TuttoAndroid.

Samsung vuole integrare il Sensore d’impronte sotto al display degli smartwatch : Samsung ha brevettato una nuova tecnologia pensata per integrare il sensore di impronte digitali anche sotto al display dei suoi smartwatch. L'articolo Samsung vuole integrare il sensore d’impronte sotto al display degli smartwatch proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6T ha un vetro temperato ufficiale che funziona col Sensore d’impronte sotto al display : OnePlus 6T ha un nuovo accessorio ufficiale: la protezione per lo schermo in vetro temperato perfettamente funzionante col sensore di impronte sotto al display. L'articolo OnePlus 6T ha un vetro temperato ufficiale che funziona col sensore d’impronte sotto al display proviene da TuttoAndroid.

Il Sensore d’impronte di Samsung Galaxy A9 (2018) supporta la registrazione tramite swipe : Samsung Galaxy A9 (2018) è dotato di un sensore di impronte digitali che consente all'utente di registrare la propria impronta con un singolo swipe. L'articolo Il sensore d’impronte di Samsung Galaxy A9 (2018) supporta la registrazione tramite swipe proviene da TuttoAndroid.

Il Sensore di impronte di OnePlus 6T è letteralmente una fotocamera : Il nuovo OnePlus 6T non è il primo dispositivo in commercio a offrire fra le proprie specifiche un sensore di impronte sotto il display, una tecnologia discussa per mesi, che OnePlus ha interpretato in maniera leggi di più...

Vivo X21s lanciato in Cina con Sensore per le impronte integrato nel display da 6 - 41 pollici : In Cina è stato lanciato Vivo X21s, smartphone che si caratterizza per un design accattivante e un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display L'articolo Vivo X21s lanciato in Cina con sensore per le impronte integrato nel display da 6,41 pollici proviene da TuttoAndroid.