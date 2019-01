Scontri Napoli-Verona: 5 arresti e 10 perquisizioni a Napoli

ilnapolista

(Di martedì 15 gennaio 2019) Operazione della Digos Cinquee dieciper il tentato agguato dello scorso gennaio alla Stazione Centrale per. Operazione della Digos con la Procura della Repubblica. Proseguono ovviamente le indagini relative aglidi San Siro in cui ha perso la vita l’ultrà varesino Belardinelli.Ecco la cronaca del Mattino di quella giornata:Attimi di paura in piazza Garibaldi aal momento dell’arrivo in treno di oltre duecento tifosi dell’Hellas. La Digos della questura diche monitorava l’arrivo dei supporter ospiti ha scoperto che oltre un centinaio di ultrà napoletani, appartenenti alle frange violente del tifo organizzato, stavano per tendere un agguato con mazze da baseball, armi improprie e cinghie borchiate, nascondendosi nel reticolo di vicoli che circondano piazza Garibaldi. La Questura ha ...