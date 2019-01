Sci alpino | Federica Brignone soltanto sesta a Kronplatz | «Non posso essere contenta

Sci alpino - Marta Bassino torna sul podio a Kronplatz : «Era da tempo che aspettavo un risultato così» : Marta Bassino euforica per la propria prestazione nel Gigante di Kronplatz, dove l’azzurra è tornata sul podio in una prova di Coppa del Mondo di sci alpino a distanza di quasi due anni dall’ultima volta. La 22enne nata a Cuneo ha messo in campo una splendida seconda manche recuperando una posizione dopo il quarto posto al termine della prima discesa. Già all’arrivo della prima manche l’azzurra si era dichiarata ...

Sci alpino - Pagelle Gigante Kronzplatz : Shiffrin stellare - Worley non sbaglia - Bassino super - Brignone opaca - Pichler rinasce : Mikaela Shiffrin. Sempre Mikaela Shiffrin. La statunitense continua, volta dopo volta, a ritoccare il libro dei record e, anche a Kronplatz, non si smentisce. La classe 1995 ha demolito le avversarie sin dalla prima manche, dimostrandosi di un’altra categoria. Per le altre, da Tessa Worley a Petra Vlhova, non rimangono che le briciole. Ottima prova di Marta Bassino, finalmente ai livelli che tutti noi ci aspettiamo, mentre Federica ...

Sci alpino - splendida Marta Bassino nel gigante di Plan de Corones : l’azzurra torna sul podio dopo quasi 2 anni : L’americana precede la francese Tessa Worley e l’azzurra Bassino, capace di guadagnare una posizione nella seconda manche Bellissima, elegante, cattiva. E alla fine gioiosa e sorridente. Marta Bassino torna sul podio del gigante femminile a distanza di quasi due anni. L’ultima volta ci era riuscita nel marzo 2017 ad Aspen al termine di una stagione che l’aveva proiettata tra le grandi del Circo Bianco. Adesso è di ...

Sci alpino - Gigante Kronplatz 2019 : Marta Bassino torna sul podio dopo quasi 2 anni! Shiffrin inarrestabile : vittoria n.53 : A Kronplatz Mikaela Shiffrin detta per l’ennesima volta legge e domina il difficilissimo Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino sulla Erta, firmando la vittoria numero 53 in carriera nel circuito maggiore, l’ottava tra le porte larghe. La campionessa olimpica della specialità, dopo aver ipotecato il trionfo già nella prima manche, conclusa con una vantaggio di 1″39 sulla prima delle inseguitrici, ha dato la sensazione di ...

Sci alpino – Coppa Europa : condizioni meteo ancora critiche a Reiteralm - cancellato anche lo slalom : Il meteo non dà tregua a Reiteralm: dopo il gigante, cancellato anche lo slalom di Coppa Europa Niente da fare a Reiteralm. Le cattive condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori a cancellare la seconda gara consecutiva in programma nella località austriaca. Dopo il gigante di lunedì, dunque, anche lo slalom non sarà disputato. Nella start list non c’era il leader della classifica generale, l’azzurro Simon Maurberger, ...

Sci alpino - c’è l’ok della FIS : confermata la doppia tappa di Garmisch in programma a fine gennaio : La FIS dà l’ok per la doppia tappa di Garmisch: a fine gennaio discesa e superG femminile, a inizio febbraio tocca agli uomini Controllo positivo per Garmisch-Partenkirchen. La FIS ha comunicato che le due tradizionali tappe di Coppa del mondo, femminile e maschile, in programma nella località tedesca sono state confermate dopo le verifiche effettuate sulla neve della pista Kandahar. A Garmisch le donne gareggeranno sabato 26 e ...

Sci alpino - quattordici azzurri pronti per un trittico di gare niente male : il programma completo : La spedizione più numerosa dell’anno: quattordici azzurri per il trittico di gare di Wengen, si rivedono i discesisti dopo la lunga pausa Sarà la spedizione più numerosa dell’anno. Il trittico di gare di specialità diverse consente alla Nazionale italiana di sci alpino di presentarsi con un gruppo molto folto a Wengen, dove da venerdì 18 a domenica 20 gennaio andranno in scena la prima combinata della stagione (l’altra ...

LIVE Sci alpino - Gigante Kronplatz 2019 in DIRETTA : Marta Bassino sul podio! Domina Shiffrin! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kronplatz (BZ), quinto degli otto appuntamenti stagionali tra le porte larghe della Coppa del Mondo di sci alpino. Siamo dunque al giro di boa ed entra nel vivo la corsa per aggiudicarsi la sfera di cristallo di specialità. Federica Brignone si trova al comando di una classifica cortissima con 270 punti, rispettivamente 5 e 15 in più della francese Tessa Worley e ...

LIVE Sci alpino - Gigante Kronplatz 2019 in DIRETTA : Karoline Pichler brava - Bassino e Brignone per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kronplatz (BZ), quinto degli otto appuntamenti stagionali tra le porte larghe della Coppa del Mondo di sci alpino. Siamo dunque al giro di boa ed entra nel vivo la corsa per aggiudicarsi la sfera di cristallo di specialità. Federica Brignone si trova al comando di una classifica cortissima con 270 punti, rispettivamente 5 e 15 in più della francese Tessa Worley e ...

LIVE Sci alpino - Gigante Kronplatz 2019 in DIRETTA : alle 13.00 la seconda manche - Bassino e Brignone per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kronplatz (BZ), quinto degli otto appuntamenti stagionali tra le porte larghe della Coppa del Mondo di sci alpino. Siamo dunque al giro di boa ed entra nel vivo la corsa per aggiudicarsi la sfera di cristallo di specialità. Federica Brignone si trova al comando di una classifica cortissima con 270 punti, rispettivamente 5 e 15 in più della francese Tessa Worley e ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin domina la prima manche a Plan de Corones : Marta Bassino al quarto posto : A Plan de Corones spunta una grande Bassino: quarta al termine della prima manche del gigante. Brignone sesta e in lotta per il podio, Shiffrin di un altro pianeta La sorpresa più bella da Plan di Corones arriva dall’atleta con il pettorale numero 8: Marta Bassino, che qui fu terza due anni fa, ha chiuso la prima manche del gigante in quarta posizione, in piena lotta per il podio, con il terzo posto a soli 5 centesimi. È lei la ...

Sci alpino - Federica Brignone 6° nella prima manche del gigante di Plan de Corones Aosta -Mikaela Shiffrin fuori categoria : guida la manche ... : Federica Brignone ha chiuso al 6° posto la prima manche del gigante di Plan de Corones , in Alto Adige. La valdostana è giunta al traguardo in 1'03"56, lontana 1"61 da una Mikaela Shiffrin fuori ...

Sci alpino - Gigante Kronplatz 2019 : Mikaela Shiffrin fa il vuoto nella prima manche sull’Erta. Bassino e Brignone in corsa per il podio : Un’aliena a Kronplatz! nella prima manche del Gigante di Plan de Corones Mikaela Shiffrin certifica il suo dominio sull’intera Coppa del Mondo con una prova che rasenta davvero la perfezione. Una manche straordinaria dell’americana, che non ha minimamente sofferto le difficoltà del muro della pista Erta, pennellando traiettorie sublimi e chiudendo con il suo solito magico finale. La pausa dopo la sconfitta nello slalom di ...

LIVE Sci alpino - Gigante Kronplatz 2019 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin ammazza la gara - Bassino e Brignone in lotta per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kronplatz (BZ), quinto degli otto appuntamenti stagionali tra le porte larghe della Coppa del Mondo di sci alpino. Siamo dunque al giro di boa ed entra nel vivo la corsa per aggiudicarsi la sfera di cristallo di specialità. Federica Brignone si trova al comando di una classifica cortissima con 270 punti, rispettivamente 5 e 15 in più della francese Tessa Worley e ...