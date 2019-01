Schermaglie sul rinnovo | Maurito stizzito | Ma quale Icar-day? Mai fissata una

sportmediaset.mediaset

: RT @Sport_Mediaset: Schermaglie sul rinnovo, #Icardi stizzito: 'Ma quale Icar-day? Mai fissata una data'. L'#Inter non ha sinora contattat… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: Schermaglie sul rinnovo, #Icardi stizzito: 'Ma quale Icar-day? Mai fissata una data'. L'#Inter non ha sinora contattat… - Sport_Mediaset : Schermaglie sul rinnovo, #Icardi stizzito: 'Ma quale Icar-day? Mai fissata una data'. L'#Inter non ha sinora conta… -

(Di martedì 15 gennaio 2019)di alla Pinetina per allenarsi, con le sue nuove scarpe da gioco,. Wanda Nara impegnata in faccende private. Beppe Marotta a Milano per questioni che non hanno a che fare con ildi ...