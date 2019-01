Samsung mostra al pubblico la nuova impressionante TV da 219 pollici | si chiama il

Il presunto Samsung Galaxy S10 Lite si mostra in una foto con un display con i bordi curvi : Ice Universe su Twitter ha pubblicato una foto che ci mostra quella che dovrebbe essere la parte superiore frontale del Samsung Galaxy S10 Lite L'articolo Il presunto Samsung Galaxy S10 Lite si mostra in una foto con un display con i bordi curvi proviene da TuttoAndroid.

Samsung mostra One UI in un video ufficiale : rilascio vicino? : L'interfaccia Samsung One UI viene mostrata in un nuovo video rilasciato da Samsung nel suo canale YouTube ufficiale: significa che il rilascio è più vicino di quanto si pensi? Chissà.