Samsung Galaxy A Coppa Italia – Come seguire tutte le partite dei quarti di finale

Smartphone Android in offerta oggi 15 gennaio : LG G7 - Nokia 7 Plus - Xiaomi Mi MIX 2S - Samsung Galaxy Note 9 e altri : oggi sono in offerta Nokia 7 Plus, LG G7 ThinQ, Xiaomi Mi MIX 2S, Sony Xperia XZ2 Compact e Samsung Galaxy Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli?

Samsung Galaxy A90 dovrebbe essere disponibile in tre colorazioni e due varianti di memoria : Samsung Galaxy A90, il top della nuova linea A, potrebbe essere commercializzato in tre diverse colorazioni e due varianti di memoria.

Samsung - il Galaxy S10 avrà una versione 5G da 1400 euro : (Foto: Samsung) Quest’anno i tre Galaxy S10 che Samsung lancerà a ridosso del Mobile World Congress di Barcellona non saranno gli unici telefoni di punta a disposizione della casa coreana. Oltre al pieghevole Galaxy X che sarà mostrato brevemente per arrivare sul mercato in primavera, un quarto Galaxy S sarà annunciato con circa un mese di ritardo rispetto agli altri tre, e sarà uno smartphone molto particolare. Le indiscrezioni arrivano ...

In ripresa il Samsung Galaxy S8 brand 3 Italia - XXU4CRL3 di dicembre : Ci ha messo un po' il Samsung Galaxy S8 brand 3 Italia, ma ecco finalmente arrivare l'aggiornamento con la patch di sicurezza di dicembre 2018, che si è materializzato a bordo degli esemplari di cui sopra attraverso il pacchetto G950FXXU4CRL3, con CSC e CHANGELIST rispettivamente contrassegnate dalle sigle G950FHUI4CRL3 e 14902807. La build date, come potete facilmente immaginare, risale al giorno 4 del mese scorso, trattandosi, come pocanzi ...

Samsung rilascia Android 9 Pie beta su Galaxy Note 8 e offre novità sul Dolby Atmos di Note 9 : Samsung Galaxy Note 8 inizia a ricevere Android 9 Pie beta con la nuova Samsung One UI, mentre il firmware di Galaxy Note 9 "nasconde" un'interessante novità per quanto riguarda Dolby Atmos.

Si aprono le danze per Samsung Galaxy Note 8 e la beta Android Pie : segnali anche per S8 : Siamo finalmente arrivati ad una duplice svolta per due smartphone che sono stati lanciati sul mercato nel corso del 2017, vale a dire i vari Samsung Galaxy Note 8 ed il Galaxy S8. Come anticipato esattamente dieci giorni fa con un articolo apposito, infatti, è giunto in queste ore un segnale davvero apprezzabile per tutti coloro che intendo procedere nel più breve tempo possibile con il download dell'aggiornamento Android Pie. Certo, ci vorrà ...

Samsung Galaxy S10 anticipazioni e rumors : ecco quale sarà la scheda tecnica : Il 20 febbraio Samsung presenterà il suo nuovissimo Galaxy S10, il rivale diretto di iPhone XS e ultimo erede di una delle serie più vendute della storia degli smartphone. Un evento importante perché si tratta del decimo anniversario della gamma Galaxy S e perché si tratta della prima controffensiva di Samsung ai numeri deludenti fatti registrare nell'ultimo trimestre dello scorso anno dove la crisi di vendite dei ...

Manuale italiano Galaxy J6+ istruzioni Pdf Samsung : Manuale d’uso PDF italiano Samsung Galaxy J6+ tutte le guide e le istruzioni in lingua italiana per lo smartphone Android Galaxy J6+ Download Pdf

A tutto selfie su Samsung Galaxy S9 : aggiornamento per migliorare scatti in controluce : Una gran bella sorpresa attende i possessori di un Samsung Galaxy S9: l'aggiornamento con patch di sicurezza del mese di gennaio non rimedierà soltanto a qualche vulnerabilità di troppo ma servirà pure per migliorare e non poco la qualità degli scatti per la fotocamera anteriore. selfie perfetti in più condizioni di luce assicurati? Vediamo bene quali sono le modifiche apportate dagli sviluppatori in proposito. Il firmware protagonista del ...

Ecco le specifiche di Samsung Galaxy M20 : batteria da 5.000 mAh - display da 6 - 3 pollici ma niente Android 9 Pie : Dopo le immagini e la data di lancio ufficiale, Ecco svelate tutte le caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy M20. Fra le peculiarità del nuovo economico di Samsung spicca un display LCD da 6,3 pollici con notch a goccia, una doppia fotocamera posteriore con sensore Ultra Wide e una batteria da ben 5.000 mAh.

Samsung Galaxy J6 - ZTE Blade A530 - Huawei P20 e P20 Lite disponibili a rate per alcuni clienti Wind : Proseguirà fino al 31 gennaio 2019 (salvo eventuale proroga) la promozione Telefono Incluso per Te dedicata da Wind. Ecco tutti i dettagli

Samsung metterà un lettore biometrico nel display dei prossimi Galaxy A90 - A70 e A50 : ne è sicura ET News : ET News scommette sull'arrivo dei lettori nel display a bordo dei prossimi Galaxy A90, Galaxy A70 e Galaxy A50 attesi nel secondo trimestre dell'anno

Anche Samsung Galaxy S10 dovrebbe avere una tripla fotocamera posteriore : Il leaker @Ice Universe pubblica nuovi dettagli su Galaxy S10, che avrà una tripla fotocamera posteriore come conferma la cover protettiva.

Verosimile prezzo per il Samsung Galaxy S10 - S10 Lite - S10 Pro e pure per il modello 5G : iniziate a risparmiare : Quale sarà il prezzo del Samsung Galaxy S10 in tutte le sue varianti, da quella Lite a quella più performante con supporto allo standard 5G? Tanto più, quando saranno messi in vendita proprio i telefoni? La fonte coreana EtNews ci fornisce oggi 14 gennaio un'anteprima di tutto rispetto sui device prossimi al lancio il 20 febbraio. Meglio non lasciarsi sfuggire in proposito alcun dettaglio. Il Samsung Galaxy S10 con supporto al 5G dovrebbe ...