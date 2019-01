Samp | Linetty indisponibile per Firenze

Infortunio Linetty - il calciatore della Samp costretto al cambio : Infortunio Linetty – Si sta giocando il secondo match valido per la giornata di Coppa Italia, in campo Sampdoria e Milan. Nei primi minuti partita di grande intensità ma il risultato non si sblocca. Poi al 21′ tegola per il tecnico Giampaolo, Infortunio per il centrocampista Linetty a causa di un colpo alla caviglia sinistra, al suo posto dentro Jankto, valutazioni nelle prossime ore. SCARICA GRATIS L’APP DI ...