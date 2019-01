Roma | fingono malformazioni per impietosire passanti | 3 denunciate

romadailynews

(Di martedì 15 gennaio 2019)– Chiede l’elemosina simulando tremore e malformazione peri viandanti. Denunciata dalla Polizia di Stato cosi’ come previsto dal nuovo decreto sicurezza. Alla vista degli agenti si e’ tolta la sciarpa e da una posizione curva della schiena, in cui era, si e’ subito alzata in posizione eretta, smettendo contemporaneamente di tremare come aveva fatto fino a quel momento.La donna, che ha provato con questa finta malformazione, ai fedeli e i turisti a passeggio, inducendoli cosi’ a lasciarle piu’ monete, e’ stata denunciata per accattonaggio dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo, cosi’ come previsto dal nuovo Decreto Sicurezza.A essereper lo stesso reato anche altre due donne che, per elemosinare, utilizzavano due minori. Sequestrate sia le somme di denaro provenienti ...