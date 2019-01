Roma | ennesimo clochard morto per freddo Caritas | Inaccettabile

Roma - ennesimo clochard morto per freddo. L'appello della Croce Rossa : Due casi in 48 ore, altre vittime nei giorni scorsi. La presidente della Cri Roma na. "Urgente trovare soluzioni all'emergenza"

Roma - bus Atac in fiamme/ Ennesimo incendio : sei auto in sosta danneggiate : incendio bus Atac a Roma oggi, 3 gennaio 2019: danneggiate sei auto in sosta. Pd: 'Urgente occuparsi della manutenzione prima che ci scappi il morto'.