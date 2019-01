Ritiro Cech | il portiere saluta il calcio a fine stagione

serieanews

: Ufficiale: Petr #Cech ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a fine stagione. In carriera ha vinto 1 Champions… - MatteoPedrosi : Ufficiale: Petr #Cech ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a fine stagione. In carriera ha vinto 1 Champions… - fisco24_info : Cech annuncia ritiro, 'ho vinto tutto': Portiere Arsenal ha fatto storia della Repubblica Ceca e del Chelsea - SportRepubblica : Arsenal, Cech annuncia il ritiro a fine stagione: 'Ho vinto tutto in Premier' -

(Di martedì 15 gennaio 2019), aguanti appesi al chiodo – Dopo 15 stagioni in Premier League, moltissime delle quali vissute da protagonista indiscusso al Chelsea prima e all'Arsenal poi, Petrappenderà i guanti al chiodo e saluterà per sempre il campo da gioco. L'estremo difensore ceco, tra i più forti della sua generazione e …