Risultati NBA – La notte di James Harden | i Rockets strapazzano i Grizzlies | male Spurs e

NBA - i Risultati della notte : i Celtics perdono ancora - Spurs battuti dall'ex Tony Parker : Brooklyn Nets-Boston Celtics 109-102 Brooklyn-Boston è sempre stato un incrocio particolare, soprattutto negli ultimi anni, in cui le disgrazie di una parte sono coincise con le fortune dell'altra. ...

Nba - Risultati : disastro Lakers coi Cavs Harden non basta - Rockets k.o. : Crisi Lakers: anche i derelitti Cavs passano allo Staples Center e adesso sono sette sconfitte nelle ultime nove partite. Kyle Kuzma l'unico a salvarsi con 29 punti 9 rimbalzi, per gli ospiti bene ...

Risultati NBA – Golden State si gode un Curry formato maxi - Lakers ko con Cleveland : Harden non basta a Houston : Steph Curry ne mette 48 nel match contro Dallas, trascinando i Warriors alla vittoria. Lakers ancora ko senza LeBron, Harden non evita la sconfitta a Houston Emozioni e spettacolo nella notte NBA, caratterizzata dalla prestazione pazzesca di Steph Curry. Il giocatore americano strapazza Dallas, piazzando ben 48 punti nella vittoria di Golden State. Quarto successo consecutivo per i Warriors, che travolgono senza appello i Mavericks di Luka ...

NBA - i Risultati della notte : Leonard fa 41 - Beal 43 e tripla doppia : Toronto batte Washington dopo 2 overtime : Washington Wizards-Toronto Raptors 140-138 2OT La gara più interessante della prima serata italiana va in scena a Washington, dove i Raptors partono forte e sembrano poter chiudere i conti dopo un ...

Risultati NBA - Belinelli e Gallinari in forma smagliante ma Spurs e Clippers cadono di misura : Risultati NBA, buone le prestazioni degli azzurri nella notte di gare che ha visto cadere sia gli Spurs che i Clippers Risultati NBA, ben otto le gare disputate nella notte americana, tra le quali non sono mancate di certo le sorprese. Partiamo da una big della Est division che è caduta malamente sul parquet di Orlando. Si tratta dei Celtics che ancora non riescono ad ingranare le marce alte. Irving e soci hanno perso 105-103 in un finale ...

NBA - Risultati della notte : Towns eguaglia e batte Davis - perdono Denver e Boston : Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans 110-106 All'inizio di quest'anno, il 2 gennaio, Anthony Davis aveva maltrattato i suoi malcapitati avversari diretti in serata dei Brooklyn Nets con una ...

Nba - Risultati : Harden show - chi lo ferma? Doncic incanta - Phila flop : Storico Harden continua ad abbattere record, piegando i Cavs con la tripla doppia da 43 punti, 10 rimbalzi e 12 assist. Luka Doncic è speciale: 29 punti, 8 rimbalzi e 12 assist con tanto di tripla ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (12 Gennaio) : tutto facile per Golden State e Houston. Doncic trascina ancora Dallas : Sono nove le partite della notte NBA. tutto davvero molto facile per i Golden State Warriors che demoliscono 146-109 i Chicago Bulls in una partita che era già finita al termine del primo quarto, chiuso dai campioni in carica con un parziale a loro favore di 43-17. Klay Thompson segna 30 punti, Steph Curry ne mette 28 (8 assist) e poi Kevin Durant ce ne aggiunge altri 22, mentre in casa Chicago l’unico a salvarsi è Zach LaVine, che mette a ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (11 Gennaio) : Belinelli protagonista nello show di San Antonio-OKC - Gallinari sconfitto a Denver : Sono quattro le partite della notte NBA. Sfida incredibile all’AT&T di San Antonio dove gli Spurs hanno sconfitto con il roboante punteggio di 154-147 gli Oklahoma City Thunder dopo due tempi supplementari. Padroni di casa trascinati da un LaMarcus Aldridge da 56 punti, suo nuovo career high, mentre dall’altra parte non è bastata la pazzesca tripla doppia di Russell Westbrook, che ha messo a referto 24 punti, 24 assist e 13 ...