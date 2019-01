RISCHIO RECESSIONE Così il Governo può ancora puntare al +1% di Pil

Brusco calo della produzione industriale nell'Eurozona : -1 - 7% a novembre/ UE - giù le Borse : RISCHIO recessione : Brusco calo della produzione industriale nell'Eurozona a novembre: -1,7%: Borse giù in tutti i Paesi dell'UE, rischio di recessione tecnica

PIL Italia 2019 previsioni : Oxford Economics vede nero - è RISCHIO recessione : Ovviamente l'andamento dell'economia Italiana nel 2019 sarà legato a quello dell'economia dell'Eurozona. Secondo gli esperi, se la crescita dell'Unione Europea dovesse restare debole per tutto l'...

RISCHIO RECESSIONE - l'export aiuta il Sud : L'ultima frontiera resta l'export. Almeno per chi se lo può permettere. Perché è qui che il Mezzogiorno virtuoso, capace cioè di uscire dai sette anni della crisi più difficile dal secondo dopoguerra ...

RISCHIO RECESSIONE - l’evento annunciato e qualche consiglio ai naviganti : Il calo della produzione industriale nei principali Paesi europei è la cronaca di un evento annunciato e ampiamente prevedibile, ma non per questo è una tendenza che va sottovalutata....

Conti pubblici - la minor crescita e il RISCHIO RECESSIONE allontanano il calo del debito : Deficit nominale in aumento di due o tre decimali, nell’ipotesi che la contrazione del Pil si limiti a uno 0,5% in meno rispetto all’1% contenuto nella versione definitiva della manovra. Le nuove variabili macroeconomiche saranno definite dal Governo a metà aprile, con il Documento di economia e finanza, e tuttavia fin d’ora si può prevedere una drastica revisione dell’intero quadro di finanza pubblica....

RISCHIO RECESSIONE - l'evento annunciato e qualche consiglio ai naviganti : Il calo della produzione industriale nei principali Paesi europei è la cronaca di un evento annunciato e ampiamente prevedibile, ma non per questo è una tendenza che va sottovalutata. Anzi, è bene che il governo, e il mondo dei partiti che lo sostengono, consideri i ...

Crolla la produzione industriale in Italia. RISCHIO recessione : A novembre 2018 è calata dell'1,6% rispetto al mese precedente e del 2,6 su base annua. Una vera e propria gelata che conferma il rallentamento dell'economia mentre l'Istat stima che la situazione di debolezza potrebbe proseguire nei prossimi mesi. E non incoraggiano i dati europei che lasciano presagire i rischi di una recessione -

L'Italia in zona recessione : a RISCHIO gli obiettivi del Tesoro : Significa che ogni euro speso per il sussidio riverserà 40 centesimi nell'economia. Il ministro Giovanni Tria punta sul rilancio degli investimenti, l'unica misura in grado di spingere la ripresa. Ma ...

L'Italia in zona recessione : a RISCHIO gli obiettivi del Tesoro : Si può guardare il bicchiere mezzo pieno. Sperare, cioè, che il crollo della produzione industriale di novembre sia dipeso dal maltempo che ha colpito L'Italia quel mese, o dal...

L'Italia in zona recessione : a RISCHIO gli obiettivi del Tesoro : Si può guardare il bicchiere mezzo pieno. Sperare, cioè, che il crollo della produzione industriale di novembre sia dipeso dal maltempo che ha colpito L'Italia quel mese, o dal...

Crolla la produzione industriale : ?-2 - 6% RISCHIO RECESSIONE per l’Europa : La produzione industriale italiana a novembre 2018 è diminuita dell’1,6% rispetto ad ottobre e del 2,6% rispetto a novembre 2017. In contro tendenza solo l’agroalimentare (+2,7%). In Germania il calo è stato dell’1,9% su base mensile, in Francia dell’1,3%. Spagna -1,5%, Gran Bretagna -0,4%

Istat - produzione industriale a -2 - 6% rispetto al 2017. RISCHIO RECESSIONE Ue : La produzione industriale italiana a novembre 2018 è diminuita dell’1,6% rispetto ad ottobre e del 2,6% rispetto a novembre 2017. In Germania il calo è stato dell’1,9% su base mensile, in Francia dell’1,3%. Spagna -1,5%, Gran Bretagna -0,4%

USA - Powell - Fed - non vedo segnali di elevato RISCHIO recessione : Quanto allo shutdown , il governatore Fed afferma che "non durano a lungo e non hanno effetto sull'economia", ma avverte che shutdown lunghi "possono aver un impatto sull'economia". Un impatto che "...

USA - Powell - Fed - non vedo segnali di elevato RISCHIO recessione : Quanto allo shutdown , il governatore Fed afferma che "non durano a lungo e non hanno effetto sull'economia", ma avverte che shutdown lunghi "possono aver un impatto sull'economia". Un impatto che "...