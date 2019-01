Riscaldamento globale - Antartide si scioglie a ritmi mai visti : ... circa sei volte di più rispetto al 1979, con la conseguenza di un innalzamento del livello dei mari in tutto il mondo. Negli ultimi 40 anni, si legge in un report della rivista americana Proceedings ...

Riscaldamento globale - l'Antartide si scioglie a ritmi mai visti : ... circa sei volte di più rispetto al 1979, con la conseguenza di un innalzamento del livello dei mari in tutto il mondo. Negli ultimi 40 anni, si legge in un report della rivista americana Proceedings ...

Allarme surRiscaldamento globale : meduse luminose lungo le coste in Italia anche in inverno : Che la biodiversità nei nostri mari fosse messa a dura prova dal cambiamento climatico è risaputo, tuttavia Legambiente (sezione Arcipelago Toscano) ultimamente ha registrato dei fenomeni insoliti proprio lungo le nostre coste. Le segnalazioni ricevute da Legambiente riguardano la presenza “fuori stagione” di una grande quantità di meduse luminose a San Giovanni a Portoferraio, nella provincia di Livorno, ritrovate nel porto o ...

Riscaldamento globale : consigli e accorgimenti in cucina per aiutare il pianeta : Il nostro pianeta ha la febbre: il termometro registra valori sempre più elevati, che non riescono a scendere. Noi tutti dobbiamo e possiamo fare qualcosa per aiutarlo a stare meglio, con piccoli accorgimenti nel nostro quotidiano vivere che aiutino a risparmiare energia e quindi le emissioni nocive: tra gli ambienti domestici dove il consumo e lo spreco sono spesso troppo elevati c'è la cucina, ma con un po' di attenzione è possibile ridurre i ...

Non sarà la neve a salvarci dal Riscaldamento globale - la fake news del Messaggero - : Un errore che per onor di cronaca è sicuramente da attribuire al titolista, perché nell'articolo poi, si parla correttamente di meteo, di temperature basse degli ultimi giorni e dei rovesciamenti che ...

Cambiamenti climatici - in Italia caldo record nel 2018. Il Papa : “Gli Stati si impegnino sul Riscaldamento globale” : In Italia il 2018 è stato l’anno più caldo dal 1800 a oggi, con un’anomalia di oltre 1,5 gradi rispetto alla media dell’ultimo trentennio del secolo scorso. Lo ha comunicato il Consiglio nazionale delle ricerche-Isac di Bologna. Un’emergenza, quella del cambiamento climatico del pianeta, ignorata da super potenze mondiali come gli Stati Uniti, ma ribadita con forza da Papa Francesco. Nel tradizionale discorso per gli auguri di inizio ...

Clima - Papa Francesco : “Urgente contrastare con più decisione il Riscaldamento globale” : “Alla luce del consenso raggiunto alla recente Conferenza internazionale sul Clima (COP-24) svoltasi a Katowice, auspico un impegno più deciso da parte degli Stati a rafforzare la collaborazione nel contrastare con urgenza il preoccupante fenomeno del riscaldamento globale. La Terra è di tutti e le conseguenze del suo sfruttamento ricadono su tutta la popolazione mondiale, con effetti più drammatici in alcune regioni. Tra queste vi è ...

Riscaldamento globale - bisogna agire adesso per fermare l'Apocalisse : Nel 2018 un nuovo record di emissioni di CO2. Per contenere il disastro servono ?900 miliardi di dollari l’anno da qui al 2050, l’uno per cento del Pil globale. Rapporto sulla sfida che decide il nostro futuro Il costo delle emissioni di gas serra è triplicato in un solo anno"

Clima : il 2019 potrebbe essere l’anno più caldo mai registrato a causa di “El Niño” aggravato dal Riscaldamento globale : I Climatologi avvisano che il 2019 potrebbe essere l’anno più caldo mai registrato a causa di un possibile evento di El Niño aggravato dal riscaldamento globale causato dall’uomo. C’è una possibilità del 90% che El Niño si formi e continui per l’inverno 2018-2019 nell’emisfero nord e una possibilità del 60% che continui in primavera, secondo il Climate Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). El Niño fa ...

Clima - COP24 : accordo su regole universali per ridurre i gas serra ma “alcune nazioni non si sono ancora svegliate alla chiamata urgente” del Riscaldamento globale : I circa 200 Paesi alla COP24, il summit sul Clima delle nazioni Unite, sono giunti ad un accordo su regole universali e trasparenti su come le nazioni possano ridurre le loro emissioni di gas serra e contenere il riscaldamento globale, mettendo in atto i principi dell’accordo di Parigi del 2015. Ma per la frustrazione degli ambientalisti e di un gruppo di Paesi che chiedevano obiettivi più ambiziosi, i negoziatori hanno rimandato le decisioni su ...

Dopo Katowice e i gilets jaunes : la lotta al Riscaldamento globale riparta dall'Europa : Così com'è successo per il Global Compact sulle migrazioni, anche l'esito della Conferenza sul Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite, COP24, rischia di non incidere realmente sul fenomeno che intende governare, il riscaldamento globale, per la mancata adesione di attori fondamentali.Entrambi i consessi, Marrakech e Katowice, cercavano soluzioni condivise per fenomeni epocali che nessuno, da solo, è in grado di ...

Riscaldamento globale - relazione del Texas : “I cambiamenti climatici intensificheranno i disastri naturali - precipitazioni e uragani sempre più intensi” : In Texas, i disastri naturali della portata della distruzione dell’uragano Harvey dello scorso anno diventeranno più frequenti a causa dei cambiamenti climatici, avvisa una nuova relazione ordinata dal Governatore repubblicano Greg Abbott in uno stato in cui lo scetticismo sui cambiamenti climatici è molto profondo. Ma la relazione non menziona il Riscaldamento globale e nelle azioni urgenti che il Texas dovrebbe compiere per evitare che uragani ...

Riscaldamento globale - Crozza a Che fuori tempo che fa : ‘Colpa di Satana? Vade retro gasolio - esci da questo serbatoio’ : In apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 Maurizio Crozza commenta le dichiarazioni di Cristiano Ceresani capo di gabinetto del ministro Fontana secondo cui il cambiamento climatico è colpa di Satana : “Secondo Ceresani Satana sarebbe sceso sulla terra su un furgone Euro 1 Diesel con il climatizzatore a manetta fumando e bruciando la plastica…” L’artista genovese ha proseguito “Fosse per lui il ...

Il capo di gabinetto del ministro Fontana : 'Riscaldamento globale? Anche colpa di Satana' : Il riscaldamento globale è colpa di Satana che agisce sull'indole umana. Questo, in sintesi, il pensiero espresso a 'Uno mattina' su Rai1 da Cristiano Ceresani , capo di gabinetto del ministero alla ...