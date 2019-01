Roma : traffico Rifiuti illeciti - 15 arresti : Nelle indagini che riguardano anche i roghi tossici nel Lazio, sono 57 in tutto gli indagati. Sequestrati 25 tir. Tra le ipotesi di reato, associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e ...

Lazio - traffico illecito di Rifiuti e roghi tossici : 15 arresti - oltre 50 gli indagati. Sequestrati 25 tir usati per il trasporto : È stata soprannominata “Tellus”, dal nome della divinità romana della Terra, l’operazione messa a segno martedì mattina all’alba dai carabinieri che ha smantellato un traffico illecito di rifiuti tossici nel Lazio. 15 le persone arrestate, 57 gli indagati a vario titolo: su di loro pendono le accuse di traffico illecito di rifiuti, associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e ricettazione di veicoli e truffa in danno delle ...

Roma : maxi retata nel Lazio per traffico Rifiuti e roghi tossici - 15 arresti : Roma – maxi operazione contro il traffico illecito dei rifiuti e i roghi tossici nel Lazio. I carabinieri, su richiesta della Dda, hanno arrestato 15 persone (6 custodie cautelari in carcere e 9 ai domiciliari), al termine dell’inchiesta ‘Tellus’, grazie a cui sono state indagate 57 persone, a vario titolo, per traffico illecito di rifiuti, associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e ricettazione di veicoli e ...

Rifiuti : 15 arresti per traffico illecito a Roma - 57 indagati : Quindici provvedimenti di arresto (6 in carcere e 9 ai domiciliari), tre obblighi di presentazione in caserma, 12 divieti di dimora nel territorio della Provincia di Roma, oltre al sequestro preventivo di 25 autocarri utilizzati per il trasporto illecito di Rifiuti e di un impianto di autodemolizione. E' l'esito di un'operazione che vede impegnati da questa mattina i carabinieri della sezione di Polizia Giudiziaria ...

Roma : sorpresi a dare alle fiamme Rifiuti speciali - 2 arresti : Roma – Hanno dato alle fiamme diversi cumuli di rifiuti speciali all’interno di un campo sterrato di via di Torre Spaccata. In manette, scoperti dai Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina, sono finiti una coppia di cittadini romeni, senza fissa dimora, lui di 40 anni e lei di 61. Ieri pomeriggio, transitando in via del Fosso di Santa Maura, i Carabinieri hanno notato una fitta colonna di fumo e sono intervenuti. Arrivati sul ...

Naro (AG) - arresti domiciliari per l’assessore all'Urbanistica e ai Rifiuti : I casi di corruzione negli Enti locali crescono ogni giorno a dismisura, specie quando si tratta di rifiuti. Questa volta i Carabinieri della stazione locale hanno posto agli arresti domiciliari un assessore del Comune agrigentino di Naro. Arrestato l’assessore ai rifiuti di Naro, Comune in provincia di Agrigento Francesco Lisinicchia, questo è il nome dell’assessore quarantanovenne narese, posto in queste ore agli arresti domiciliari. Molte le ...

Afragola - pizzo sulla raccolta Rifiuti : 5 arresti nel clan Moccia - : I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Napoli, su ...

Camorra - pizzo e tangenti alla ditta di raccolta dei Rifiuti : 5 arresti nel napoletano : Alle prime ore dell'alba, nella mattinata di oggi, martedì 20 novembre 2018, i militari dell'arma dei carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Castello di Cisterna (provincia di Napoli) hanno dato esecuzione a cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P., Giudice per le Indagini Preliminari, della Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli. Le indagini Su richiesta di carcerazione della D.D.A. ...