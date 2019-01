Renzi avverte gli italiani sul governo | ' Gridavano onestà | ci prendono per il naso'

Blastingnews

: @AlinaHarja @MaurilioVitto @matteorenzi Non discuto sulle qualità del documentario né sulle capacità espressive del… - Frances78030841 : @AlinaHarja @MaurilioVitto @matteorenzi Non discuto sulle qualità del documentario né sulle capacità espressive del… - danieledvpd : RT @gnaojones: @francescorusso @M_Fedriga Ahahaha!, 'ha stato Renzi' pure qua! Non ci si crede! Ingredienti per la crostata di ciliegie: -… - gnaojones : @francescorusso @M_Fedriga Ahahaha!, 'ha stato Renzi' pure qua! Non ci si crede! Ingredienti per la crostata di ci… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) L'avvento in politica di Matteocoincise con l'esplosione dei social a livello nazionale ed internazionale. Pur accusando Matteo Salvini di farne abuso, occorre sottolineare come lui fu uno dei primi a veicolare il proprio messaggio politico attraverso Facebook e Twitter, al punto da farsi strada come rottamatore della vecchia politica parlando ai giovani attraverso mezzi che gli erano più familiari. E ancora oggi, che non è più al, continua ad avere un dialogo privilegiato con i propri follower, attraverso post a carattere politico che non passano per alcun filtro giornalistico. Per l'ennesima volta è un suo scritto a rappresentare lo strumento attraverso cui produce un attacco politico piuttosto veemente nei confronti del, con l'obiettivo di mettere in guardia glidall'attuale esecutivo in carica.prova a spiegare il suo punto di vista Matteo ...