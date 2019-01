Reddito di cittadinanza | da 2 a 6 anni di galera per i furbi Quota 100 | dal 1° luglio la

Altro rinvio del decreto Reddito cittadinanza-quota 100. Conte - motivi tecnici : "Il rinvio del decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100 al prossimo giovedì non è nato da divergenze politiche ma per questioni meramente tecniche. Si tratta di riforme complesse. Quando le leggetere in dettaglio comprenderete che configurano una serie di interventi che definiscono un sistema integrato e richiedono un meccanismo a orologeria perfetto. È normale che ci voglia più tempo per affinarli ma sono aspetti tenici, non c'è nessuna ...

Pensioni Quota 100 e Reddito di cittadinanza : nuovi dubbi dopo ipotesi economiche negative : Il nuovo meccanismo di pensionamento anticipato tramite la Quota 100 ed il reddito di cittadinanza sono in dirittura d'arrivo, ma c'è già chi mette in dubbio la loro sostenibilità per via delle mutate condizioni della nostra economia. E' in particolare dalle pagine della stampa economica specializzata che si evidenzia il rischio per la tenuta delle misure rispetto al rilancio degli interventi di welfare, oltre che alla ripartenza degli ...

Reddito di cittadinanza a 254.146 nuclei con invalidi : Sono 254.146 i nuclei beneficiari con invalidi civili - con almeno il 67% di invalidità - che beneficeranno del Reddito di cittadinanza. E' quanto prevede l'ultima bozza - visionata dall'ANSA - della ...

[Il punto] Reddito di cittadinanza e pensioni a quota 100 a forte rischio nel 2019. Ecco perché : Frena l'economia mondiale Questa mattina i giornali economici di tutto il mondo hanno aperto con la notizia del brusco calo dell'economia cinese: a dicembre l'export è crollato del 4,4% e il settore ...

Scacchetti ci spiega perché la Cgil boccia il Reddito di cittadinanza : Roma. Escluderlo, non lo esclude a priori. "Ma prima di lanciare una campagna referendaria, è doveroso coinvolgere la nostra base, consultare le nostre strutture". Insomma, è presto per dirlo. "Quel ...

Reddito di cittadinanza - una guida pratica /1. A chi andrà (e a quanto ammonta) : di Francesco Giubileo e Francesco Pastore La bozza del decreto legge contenente disposizioni relative all’introduzione del Reddito di cittadinanza (Rdc) è finalmente disponibile, anche se sicuramente subirà ulteriori modifiche fino alla sua promulgazione. Il testo, però, dovrebbe essere ormai tale da consentire di avere un quadro conoscitivo dello strumento. D’ora in poi offriremo su questo blog un’analisi dei diversi punti del piano ...

L’economia in frenata mette a rischio quota 100 - Reddito di cittadinanza e investimenti : Zero virgola tre per cento quest’anno. E zero virgola sette per cento il prossimo. In queste cifre, che rappresentano la stima della crescita italiana calcolata da Oxford Economics, c’è la sintesi più evidente della trappola che mette a rischio i tre pilastri della manovra...

Reddito di cittadinanza : come funziona/ Governo - nuova bozza del provvedimento : i requisiti per richiederlo : Reddito di cittadinanza: come funziona. Governo, nuova bozza del provvedimento: sono i requisiti per richiederlo e l'obbligo di trasferimento

Se evadi ti premio - ma se lo fai per avere il Reddito di cittadinanza ti mando in galera : Il linguaggio con cui nel dibattito pubblico ci si riferisce ai futuri beneficiari del reddito di cittadinanza (RdC) diventa sempre più insopportabile e umiliante. Persone dedite a passare i loro giorni sul divano. Persone le cui spese devono essere attentamente e costantemente monitorate, se no chissà che cosa combinano. Furbetti, approfittatori, imbroglioni.Questo atteggiamento di diffidenza e di stigma raggiunge il suo apice ...

Mara Carfagna ironizza sull’annuncio di Di Maio : “Il sito dove chiedere il Reddito di cittadinanza…” : Sempre lei, Mara Carfagna dal post su twitter facile anche oggi spara su qualcuno, su chi? Di Maio Luigi Di Maio tramite una diretta Faceook in compagnia di Di Battista, ha annunciato l’apertura del sito ufficiale per la richiesta del reddito di cittadinanza a Marzo 2019. Mara Carfagna con un post su twitter ironizza l’annuncio e mostra su un foglio di carta tutte le considerazioni “dette” sul reddito, ma ancora non ...

Reddito di cittadinanza : decadenza per chi non rispetta gli impegni di ricerca del lavoro : Reddito di cittadinanza: nelle ultime bozze del decreto sono previste alcune clausole di possibile decadenza dell’assegnazione dell’importo per coloro che rifiuteranno proposte di lavoro che risulteranno "congrue" e compatibili con le varie esigenze dell’assegnatario. La conferma delle novità sul provvedimento, come ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio, arriveranno sul tavolo del Consiglio dei ministri giovedì prossimo 17 gennaio. Reddito ...

Quota 100 e Reddito di cittadinanza - per Di Maio entro giovedì il decreto verrà approvato : Il maxi decreto unico su reddito di cittadinanza e Quota 100 dovrebbe arrivare entro giovedì 17 gennaio in Consiglio dei Ministri per l'approvazione. Ad affermarlo è il vicepremier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio dopo lo slittamento del decreto dovuto alle tensioni accumulatisi in questi giorni fra Lega e Movimento 5 Stelle. Di Maio rassicura: 'entro giovedì arriverà il decreto' Stando a quanto riporta l'agenzia di stampa "AGI", infatti, ...

Reddito cittadinanza - pronto a marzo il sito per richiederlo : Roma, 14 gen., AdnKronos, - "Il sito internet per chiedere il Reddito di cittadinanza sarà pronto nel mese di marzo". A spiegarlo, nel corso di una diretta Fb, il vicepremier Luigi Di Maio, in auto ...