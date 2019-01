Ravenna | 14enne denuncia | “Segregato in casa dai miei genitori perché pensano sia gay”

Ravenna - scatto d’ira mentre giocano in casa : 14enne accoltella e uccide il padre : Una tragedia nata da un semplice gioco in casa tra due fratelli: così un uomo di 55 anni, padre dei due ragazzi, è intervenuto per sedare la lite ed è stato accoltellato da uno dei figli, un giovane di soli 14 anni. L'uomo è stato ucciso con un coltello da cucina. Ora verrà aperto un fascicolo per omicidio aggravato.Continua a leggere