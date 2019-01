Quota 100 a rischio | attese le stime dell' Istat sulla crescita per il 2018

Rischio recessione potrebbe mettere in forse RdC e Quota 100 : Indipendentemente da quali siano le cause fondamentali, l'Italia rischia di trovarsi ben presto in mezzo ad una nuova recessione economica. Almeno stando alle previsioni fatta dall'Oxford Economics. Il centro di analisi e previsioni economiche britannico, infatti, ha stimato che la crescita dell'economia italiana dovrebbe attestarsi quest'anno intorno allo 0,3%. E nel 2020 non dovrebbe andare oltre lo 0,7%. Di conseguenza, la probabilità di ...

[Il punto] Reddito di cittadinanza e pensioni a Quota 100 a forte rischio nel 2019. Ecco perché : Frena l'economia mondiale Questa mattina i giornali economici di tutto il mondo hanno aperto con la notizia del brusco calo dell'economia cinese: a dicembre l'export è crollato del 4,4% e il settore ...

I nodi del maxi-decreto : 'Lavoro da 40 anni ma non rientro in Quota 100' : Renato Valente , operaio metalmeccanico che aspettava quota 100 , ha scoperto di non rientrare nel provvedimento nonostante abbia iniziato a lavorare a 12 anni . A 55 anni, con 41 anni di contributi , ...

Pensioni - Quota 100 : Tfr dei lavoratori pubblici potrebbe essere pagato 5 anni in ritardo : In base alle ultime voci sulla riforma Pensioni è possibile ipotizzare che il decreto sia approvato entro il 17 gennaio. Ricordiamo che all’interno del decreto è prevista una riforma del sistema previdenziale, in particolare modo su tutto spicca quota 100. Il 17 gennaio si terrà il Consiglio dei Ministri, ma intanto la discussione politica tra maggioranza e opposizione prosegue con opinioni divergenti. Il Partito democratico critica gli ingenti ...

Reddito e Quota 100 - giovedì il Cdm. Ma resta il nodo Consob : giovedì 17 è un giorno che il governo giallo-verde ha cerchiato in rosso. Dopo un paio di rinvii, il via libera a Reddito di cittadinanza e quota 100 dovrebbe arrivare in quella giornata, con una ...

Pensioni e Quota 100 : con l'anticipo assegni fino al 30% inferiori - giovedì il DL : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 15 gennaio 2019 vedono emergere nuove stime tecniche in merito alla perdita potenziale che i lavoratori dovranno conteggiare nel caso scelgano il prepensionamento tramite la Quota 100 anziché la quiescenza con i criteri previsti dalla legge Fornero. Anche dal mondo della scuola si sottolinea come il taglio risulti un fatto non minimale, sul quale i lavoratori dovranno interrogarsi con attenzione. Nel ...

L’economia in frenata mette a rischio Quota 100 - reddito di cittadinanza e investimenti : Zero virgola tre per cento quest’anno. E zero virgola sette per cento il prossimo. In queste cifre, che rappresentano la stima della crescita italiana calcolata da Oxford Economics, c’è la sintesi più evidente della trappola che mette a rischio i tre pilastri della manovra...

Pensioni : Quota 100 e rdc - decreto in arrivo ma resta aperto il nodo disabili e Tfs : Entro giovedì 17 gennaio il maxi decreto unico su reddito di cittadinanza e sulla famigerata Quota 100 dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri per il varo finale, al fine di rendere operative le due misure in materia previdenziale contenute nella nuova Legge di Stabilità 2019. Le misure dovevano essere approvate la settimana scorsa. Quota 100 e rdc, molti nodi ancora da sciogliere Tuttavia, stando a quanto si apprende dall'agenzia di stampa ...

Anief : per meno di 70 mila docenti pensioni light con Quota 100 : ... insieme al tanto atteso Reddito di cittadinanza, del decreto sul pre-pensionamento con maxi-finestra predisposto dal Governo che coinvolge anche il mondo dell'istruzione. Su quest'ultimo a ...

Pensioni - da Quota 100 a opzione donna sono 12 i possibili meccanismi di prepensionamento : Con l'avvio del nuovo anno si appresta ad entrare in funzione la nuova Quota 100, un meccanismo di prepensionamento che andrà ad accompagnarsi con la proroga dell'APE sociale e dell'opzione donna, garantendo maggiore flessibilità dal punto di vista previdenziale. Il tutto confermando le opzioni già presenti in precedenza, a partire dalle uscite anticipate già previste all'interno della legge Fornero. Si conta così che nel 2019 vi saranno 12 ...

Quota 100 e reddito di cittadinanza - per Di Maio entro giovedì il decreto verrà approvato : Il maxi decreto unico su reddito di cittadinanza e Quota 100 dovrebbe arrivare entro giovedì 17 gennaio in Consiglio dei Ministri per l'approvazione. Ad affermarlo è il vicepremier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio dopo lo slittamento del decreto dovuto alle tensioni accumulatisi in questi giorni fra Lega e Movimento 5 Stelle. Di Maio rassicura: 'entro giovedì arriverà il decreto' Stando a quanto riporta l'agenzia di stampa "AGI", infatti, ...

Pensioni - quanto si riduce l’assegno con Quota 100 : si perdono fino a 200mila euro : Chi deciderà di aderire a quota 100 e anticipare il ritiro dal mondo del lavoro andrà incontro a una riduzione dell'assegno Pensionistico. Secondo i calcoli effettuati da Progetica per Il Corriere della Sera, la riduzione, in caso di stipendio da 2mila euro netti al mese, può incidere per quasi 200mila euro totali.Continua a leggere

Quota 100 e liquidazioni : penalizzazioni anche per il personale della scuola? : La FLC CGIL attacca il Governo sul decreto riguardante le pensioni con Quota 100. Il rinvio del Decreto su ‘Quota 100’ e l’esclusione dei sindacati da qualsiasi confronto di merito, rischia di portare “soluzioni pasticciate”, secondo il sindacato. Francesco Sinopoli ha commentato la situazione dicendo: “Come trapela da fonti di stampa e da dichiarazioni di ministri e sottosegretari, il provvedimento presenta ...