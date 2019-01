Puglia | arrestati due magistrati | soldi e diamanti in cambio di sentenze a favore

Blastingnews

: Tangenti per aggiustare indagini e sentenze, arrestati in Puglia due magistrati e un poliziotto - eziomauro : Tangenti per aggiustare indagini e sentenze, arrestati in Puglia due magistrati e un poliziotto - TgrRaiPuglia : #Arrestati i #magistrati #AntonioSavasta e #MicheleNardi per corruzione - TGR Puglia - ValeMameli : RT @nessunoindietro: Stessa faccenda dei Moretti di Arezzo! Tangenti per aggiustare indagini e sentenze, arrestati in Puglia due magistrati… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Un nuovo terremoto giudiziario scuote gli ambienti della giustizia pugliese, e non solo. Nelle scorse ore infatti sono finiti agli arresti due. Gli stessi erano precedentemente in servizio presso la Procura di Trani, ora invece esercitavano la loro professione a Roma, rispettivamente come giudice e sostituto procuratore: si tratta di A.S e M.N. Gli stessi sono indagati per i reati di associazione a delinquere, corruzione in atti giudiziari e falso. La nuova indagine che ha scosso l'ambiente giudiziario è partita da Lecce. La Procura del capoluogo salentino ha infatti coordinato queste nuove indagini affidate ai Carabinieri. Al centro dell'inchiesta però non sono finti solo i due, ma anche un ispettore di Polizia che era in servizio a Corato, località nel barese: quest'ultimo si sarebbe messo al servizio di un imprenditore locale, F. D.I. che sarebbe stato il punto ...