Pronostico Espanyol vs Villarreal, Copa del Rey 17-1-2019 e Analisi

(Di martedì 15 gennaio 2019), giovedì 17 gennaio. Sfida tra due squadre in crisi indel Rey. Entrambe possono sfruttare l’occasione di rialzarsi per dare una soddisfazione ai propri tifosi dopo le recenti sconfitte nell’ultimo turno di campionato rispettivamente con Real Sociedad e Getafe. La partita d’andata si è conclusa 2-2.della partita.Come arrivano?L’è reduce dall’ennesima sconfitta in trasferta sul campo della Real Sociedad per 3-2. Ora la squadra di Rubí è decima con 24 punti. I catalani, per accedere ai quarti di finale, possono accontentarsi anche del pareggio per 0-0 oppure 1-1.Il, invece, è stato beffato in casa da una rete di Rodríguez all’89’, che ha regalato il successo al Getafe per 2-1. La situazione di classifica si fa sempre più pesante per la formazione di ...