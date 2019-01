PROBABILI FORMAZIONI Juventus Milan | occhi puntati su Gonzalo Higuain Diretta tv

Juventus-Milan - le PROBABILI FORMAZIONI della finale di Supercoppa Italiana : Juve e Milan sono pronte a sfidarsi a Gedda , Supercoppa Italiana, mercoledì 16 gennaio alle 18.30, : bianconeri senza Mandzukic, Allegri deve sciogliere il ballottaggio tra Bernardeschi e Douglas ...

Supercoppa Juventus-Milan - le PROBABILI FORMAZIONI : Paqueta nuovamente titolare : Dopo due anni dall'ultimo trofeo vinto dai rossoneri, proprio con la Juventus nella finale di Supercoppa Italiana a Doha, il Club di Via Aldo Rossi è pronto nuovamente a vivere un'altra finale contro i bianconeri. I pronostici dei bookmakers sono tutti dalla parte degli uomini di Massimiliano Allegri, i quali dopo aver battuto la squadra di Gennaro Gattuso per quattro reti a zero nella finale di Coppa Italia, tenutasi lo scorso maggio a Roma, ...

Copa del Rey - le PROBABILI FORMAZIONI di Barcellona-Levante - 17/1/2019 : probabili formazioni Barça-Levante, ottavi di Copa del Rey, 17/1/2019Il Barca veleggia in campionato, mentre in coppa dopo il KO esterno rischierebbe addirittura l’eliminazione. Rischierebbe, perché sinceramente non crediamo che il Levante possa offrire chissà che resistenza in quella roccaforte che è il Camo Nou. E poi perché i blaugrana dovrebbero abdicare e lasciare così facilmente il trono della Copa dopo 4 anni di dominio?Ecco ...

Roma-Entella - le PROBABILI FORMAZIONI di Coppa Italia : Eusebio Di Francesco è stato chiaro: "La Coppa Italia è un obiettivo, vietato fallire" . Nessun passo falso quindi, la Roma vuole archiviare subito la pratica Entella e passare ai quarti, mentre i ...

Copa del Rey - le PROBABILI FORMAZIONI di Siviglia-Athletic - 16/1/2019 : probabili formazioni Siviglia-Athletic Club, 16/1/2019O via, in fondo ci siamo arrivati. Il ritorno degli ottavi di Copa del Rey segnano la fine di una settimana dove Athletic e Siviglia si sono incrociate ben tre volte (due al San Mames), con un bilancio equamente diviso tra Coppa, in favore dei lusitani, e campionato, a pro basco. E con il passaggio del turno in tasca, gli andalusi scenderanno in campo zeppi di riserve e con i due nuovi ...

Juventus-Milan - PROBABILI FORMAZIONI Supercoppa Italiana : bianconeri senza Mandzukic - rossoneri con il dubbio Paquetà : Juventus-Milan, valevole per la Supercoppa Italiana di calcio è ormai alle porte. Mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30, infatti, saranno di fronte i campioni d’Italia, e la finalista della scorsa edizione della Coppa Italia, sconfitta proprio dalla formazione di Max Allegri con il punteggio di 4-0. La grande, e tanto discussa, sfida si disputerà a Jeddah, in Arabia Saudita, allo stadio King Abdullah Sports City e metterà di fronte due ...

PROBABILI FORMAZIONI Cagliari- Atalanta - Coppa Italia 14/01/2019 : Probabili formazioni Cagliari- Atalanta, Coppa Italia 14/01/2019Lunedì di Coppa per Cagliari e Atalanta: la vincente si qualificherà per i quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Juventus. Sarà battaglia in Sardegna dove i giocatori di casa vorranno iniziare bene il 2019 mentre i bergamaschi, favoriti della sfida, non vogliono porsi limiti rispetto agli obiettivi stagionali.CAGLIARI – Maran potrà contare sul nuovo acquisto ...