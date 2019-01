Polonia | sindaco Vicenza | ' sgomenti per tragica scomparsa nostro partner europeo'

Polonia : il sindaco di Danzica accoltellato sul palco - l'aggressione ripresa in video : In Polonia, il sindaco di Danzica è stato accoltellato sul palco, sotto gli occhi del pubblico presente alla serata conclusiva di un evento di beneficenza. L'uomo è stato soccorso e operato, ma è purtroppo deceduto. Domenica sera il sindaco Pawel Adamowicz è sul palco per il concerto che celebra la conclusione di un evento benefico. Il clima è di festa, nonostante il freddo, sono molte le persone che si godono la musica e che riprendono con i ...