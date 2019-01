Poesia Il programma 2019 della rassegna Poetry Ospite del primo incontro l' autore Marco

faenzanotizie

: Quando: dal 15 gennaio al 17 gennaio – h. 18,00 Dove: “Palazzo Ducale” – Piazza Roma, 28 – Martina Franca (TA) “NA… - apuliaovunque : Quando: dal 15 gennaio al 17 gennaio – h. 18,00 Dove: “Palazzo Ducale” – Piazza Roma, 28 – Martina Franca (TA) “NA… - musicaosed : DOMANI MARTEDÌ 15 gennaio 2019 ALLE ORE 20.30 sul canale 828 di SKY e sul canale 86 digitale Roma e Lazio, andrà in… - maiocchirosanna : @iroquois1900 @cesareditrocchi @alessi_deanna ..di tutto un po meravigliosa, accompagnata da poesia recitate dal gr… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Dal 2013 è attivo nel mondo dell'arte contemporanea come curatore di mostre in spazi pubblici e gallerie private, sia in Italia che all'estero. Di recente ha esposto, con il pittore Angelo Zanella, ...