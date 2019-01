Pitti Uomo 95 Il bestiario di Zilli

Pitti Uomo 95. L'arcobaleno di Harmont&Blaine : La collezione Harmont & Blaine Autunno-Inverno 2019-20 trae ispirazione dalla bellezza dei colori dell’inverno dove pioggia, nuvole e arcobaleno diventano la base di una palette cromatica alla quale attingere, sia nei toni verdi freddi o beige dorati dell’acqua sia nelle sfumature leggere delle nuvole sia, infine, nelle tinte piene e sature dell’arcobaleno. Un viaggio immersivo nella natura, raccontato attraverso i suoi colori. Proprio dalle ...

Pitti Uomo 95. Torna Levi's Engineered Jeans : Torna - con una nuova collezione di Jeans e capi di maglieria - H1 2019 Levi's Engineered Jeans la linea che alla fine degli Anni Novanta ha lanciato il Jeans come lo conosciamo oggi: alternativo, cool, fitted, cioè unico, adattabile e modellabile sul proprio stile di vita. Dal debutto di “Engineered”, come viene definito dai tanti collezionisti che, ovunque nel mondo, se ne contendono i modelli e che da oggi non dovranno più rivolgersi al ...

Pitti Uomo – Un party lungo tre giorni per la presentazione della collezione FW 2018 di Gazzarrini [GALLERY] : Gazzarrini presenta Redesigned Fashion Night, un party esclusivo: tre giorni di presentazione della nuova collezione Fall Winter 2019 Dal 12 al 14 gennaio Gazzarrini presenta a Milano la collezione Fall Winter in via Tortona 31 presso Opificio 31. Un allestimento dedicato al design milanese ed un party esclusivo sabato 12 gennaio permetteranno di conoscere le novità del brand italiano a buyer ed appassionati. La nuova collezione sposa una ...

Blauer USA presenta la Main collection FW19 al Pitti Uomo 95 : Roma, 2 gen., askanews, - I capi della collezione Blauer USA FW19 propongono un look dal carattere autentico e grintoso, reinterpretando il DNA americano del brand in chiave contemporanea e invernale ...

Moda Uomo : Pitti Uomo 95 lascia il posto alla Fashion Week di Milano : Si chiude oggi , a Firenze, la novantacinquesima edizione di Pitti Immagine Uomo ; chiamato a segnare, tra le altre cose, i 30 anni dal rebranding impostato dal Gruppo, avviato con la denominazione "...

La prima volta di Ilary Blasi e Benji e Fede (a Pitti Uomo) : Ilary Blasi a PittiIlary Blasi a PittiIlary Blasi a PittiIlary Blasi a PittiIlary Blasi a PittiIlary Blasi a PittiIlary Blasi a PittiIlary Blasi a PittiIlary Blasi a PittiIlary Blasi a PittiIlary Blasi a PittiIlary Blasi a PittiIlary Blasi a PittiIlary Blasi a PittiPer tutto e per tutti c’è una prima volta. Anche per Ilary Blasi e Benji e Fede. Ma non c’è nulla da fraintendere. La conduttrice e il duo di pop star, infatti, hanno ...

Pitti Uomo – Presentata a Firenze la nuova collezione di orologi Ducati-Locman : Presentata a Pitti Immagine la seconda collezione di orologi Ducati-Locman. Una nuova e accattivante collezione di orologi 100% italiana. Una partnership all’insegna dell’innovazione e del design Ducati e Locman, azienda di orologeria dell’Isola dell’Elba, come lo scorso anno insieme a Pitti Immagine per presentare la nuova linea di orologi unici, sportivi e tecnologici per gli appassionati del Made in Italy e delle due ruote. Anche per il ...

Pitti Uomo 95 - quello che non devi perderti l’ultimo giorno : Pitti Immagine Uomo 95 giunge al termine, ma prima di lasciare la città di Firenze ci sono ancora interessanti appuntamenti da segnarsi in agenda. Ore 10.00 - Talking Heads @Pitti Show Box / BLAMO! presents My Time at Pitti Uomo – The Italian, Show Box, Fortezza da Basso. Jeremy Kirkland intervista Pino Luciano, titolare di “Orazio Luciano Napoli” punto di riferimento per gli amanti della sartoria napoletana. Ore 10.00 ...

Pitti Uomo - l'asse Firenze-Milano fa volare la moda : "Ottima performance " commenta il presidente di Firenze Fiera, e presidente della Camera di Commercio, Leonardo Bassilichi " E' un momento davvero positivo per il settore: la moda maschile inizia a ...

Pitti Uomo 95 : Salvatore Ferragamo lancia un progetto digitale con otto top influencer : Agli otto influencer, seguiti da milioni di follower in tutto il mondo, è stato chiesto di realizzare una serie di short movie ispirati all'iconico Gancini monogram , dando vita a un viaggio virtuale ...

Pitti Uomo 95 - eventi e appuntamenti del terzo giorno : Firenze, per il terzo giorno consecutivo, è la capitale internazionale del menswear. Ecco le esibizioni, le sfilate, gli incontri e le feste che animeranno la città oggi 10 gennaio, terzo giorno di Pitti Immagine Uomo 95. Ore 10.00 - Talking Heads @Pitti Show Box / BLAMO! presents "My Time at Pitti Uomo - The Editor". Jeremy Kirkland intervista Nick Wooster, designer ed eclettico protagonista dell’evoluzione del ...

Fabrizio Corona e le altre star avvistate a Pitti Uomo : Quello che tutti sanno è che Pitti vuol dire, in buonissima sostanza, moda. Moda maschile, per l’esattezza. E anche mercoledì, seconda giornata dell’edizione numero 95 della manifestazione fiorentina, se ne è avuta abbondante e piacevole riprova. LEGGI ANCHEPitti Uomo 95, il meglio della prima giornata Ha conquistato le centinaia di addetti ai lavori (ma anche la gente per così dire comune, invitata ad assistere allo show, per un ...

Pitti Uomo - l'outdoor contamina il lusso maschile : La collezione guarda al mondo marino e acquatico: elementi legati all'abbigliamento sportivo della pesca subacquea e delle immersioni vengono incorporati all'interno dei tradizionali capi Allegri. ...

