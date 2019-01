Perché Apple ha sostituito milioni di batterie di iPhone nel 2018

Crisi Apple - iPhone XR non vende/ Perché questo flop sul mercato? : La Apple è in Crisi, le vendite dell'iPhone XR non vanno come ci si aspettava soprattutto sul mercato cinese. Ecco tutti i motivi

La linea continua che spiega Perché Apple sta puntando sui servizi : perché si parla tanto di servizi Apple? La risposta , anzi, le risposte, sono in questo grafico, elaborato da Recode attingendo ai dati della Mela. In poche parole: i servizi sono, a oggi, l'unico ...

La Cina e il contagio di Apple : Perché anche Samsung rallenta : Se Atene piange, Sparta non ride. Forse perché, in fondo, non si odiano così tanto. Per la prima volta da due anni, Samsung si attende profitti in calo. Secondo i risultati preliminari, tra ottobre e ...

[L'analisi] Apple a fondo - ecco Perché sta crollando il mito dell'IPhone : Il 2019 è iniziato da appena 4 giorni, ma sarà già ricordato come l'anno della Caduta degli Dei. E gli Dei in questo caso si chiamano Apple, il marchio più emblematico al mondo, simbolo della Digital ...

Borsa - Apple perde il 10% : ecco Perché. Wall Street giù. Milano - spread vola a 275 : Choc in Borsa dopo le prospettive di crescita al ribasso comunicate da Cupertino. Gli analisti tagliano il 'prezzo obiettivo'. A Piazza Affari il differenziale risale ai livelli del 18 dicembre scorso

C'eravamo tanto amati : Perché Apple e Qualcomm si fanno la guerra : Le liti tra avversari possono essere aspre, ma mai come quelle tra ex. Apple e Qualcomm sono stati partner a lungo. Adesso si frequentano solo in tribunale, tra decine di cause incrociate. L'ultima ha ...

Perché Apple non lascia Intel? : Qualcomm ha appena presentato il suo terzo chip per computer portatili, lo Snapdragon 8cx. E Apple? Quando vedremo un Mac che gira su Ax? Se lo chiedono in molti da molto tempo. Tutto sembra pronto. Eppure siamo fermi. L’analista Linley Gwennap, uno dei più autorevoli esperti di semiconduttori del pianeta (temuto e riverito dai dirigenti delle grandi aziende, oltre che ricercato dalla stampa per i suoi pareri) mi ha spiegato che Apple sta ...