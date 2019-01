PD il partito che brucia da dentro, Martina critica aspramente Elena Boschi

blogitalia.news

: C’è un tizio che dice di essere Beppe #Grillo - il comico che ha fondato un partito di cialtroni sul vaffa colletti… - AnnaAscani : C’è un tizio che dice di essere Beppe #Grillo - il comico che ha fondato un partito di cialtroni sul vaffa colletti… - F_Boccia : #congressoPD sia cantiere #aporteaperte per la ricostruzione. #PD soggetto collettivo aperto ad ogni contributo uti… - Linkiesta : Sindacati, associazioni, ambientalisti, Terzo Settore. È lì che si concentra la resistenza al governo gialloverde.… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) IlDemocraticoal suo interno, ennesimo scontro traSi infiamma lo scontroil Pd in vista delle primarie. Il segretario uscente e candidato alla segretaria, Maurizio, ha usato parole dure nei confronti dei renziani Mariae Francesco Bonifazi che stasera parteciperanno a un evento benefico insieme al vicepremier Matteo Salvini.“Noi siamo seccamente alternativi”, ha dichiaratointervistato da Massimo Giannini a “Circo Massimo” su Radio Capital. “Quel modo di concepire la rappresentanza nelle istituzioni va sconfitto, fosse per me gli presenterei una mozione di sfiducia al giorno. Voglio batterlo perché non credo si governi così”, ha aggiunto parlando ancora della cena di beneficenza organizzata a Roma dall’associazione “Fino a prova contraria” a cui prenderanno ...