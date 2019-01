Oroscopo del weekend dal 18 al 20 gennaio | cambiamenti in vista per il Capricorno

Oroscopo del 29 gennaio : Sagittario favorito sul fronte amoroso : In questo martedì 29 gennaio 2019 troviamo Giove, Venere e la Luna (sino alle 16) nel Sagittario. Dopo si sposterà nel segno dello Scorpione. Plutone e Saturno nel Capricorno. Marte e Urano retrogrado in Ariete. Sole e Mercurio in Acquario. Nettuno stazionerà in Pesci. Nodo Lunare in Cancro. Cancro inquieto Ariete: martedì ambivalente con la Luna amica nel pomeriggio che sorride ai nativi rendendoli affabili con le persone accanto. Meno ...

Oroscopo del giorno 17 gennaio con stelline : ottimo giovedì per Scorpioncini e Sagittarini : L'Oroscopo del giorno 17 gennaio è pronto ad anticipare come potrebbe evolvere il prossimo giovedì, svelando la classifica e le previsioni per i segni dello zodiaco appartenenti alla seconda sestina. In evidenza in questo articolo il quarto giorno dell'attuale settimana, analizzato principalmente sui comparti relativi ad amore e lavoro. Attori principali delle analisi astrali odierne, come da copione ormai collaudato, Bilancia, Scorpione, ...

Paolo Fox - Oroscopo di domani : previsioni del 16 gennaio : oroscopo Paolo Fox di domani, 16 gennaio: previsioni segni di Aria Cosa sarebbe la settimana senza l’oroscopo di domani di Paolo Fox? Cominciamo, dunque, con le previsioni segno per segno del 16 gennaio con i segni di Aria. GEMELLI: il passato è passato e non devono assolutamente far sì che le criticità di una volta vadano a minare il terreno che hanno seminato. Nel 2019 raccoglieranno buoni frutti. BILANCIA: sul lavoro la vena ...

Oroscopo del 15 gennaio : Pesci bene in amore - Cancro sottotono : La terza settimana del mese è da poco iniziata, scopriamo quali saranno i presagi dell’astri e delle stelle per questa nuova giornata. Ecco di seguito l’Oroscopo di oggi martedì 15 gennaio 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Astrologia di martedì 15 gennaio, segno per segno, con predizioni su amore, lavoro e salute Ariete: la giornata potrebbe rivelarsi ancora un po’ sottotono per i nati ...

Oroscopo del mese di febbraio - novità in amore per il Capricorno e i Pesci : L'Oroscopo del mese di febbraio 2019, grazie a Venere nel segno del Capricorno, porterà novità sentimentali ai segni di terra come il Toro e la Vergine. Lo stesso aspetto astrale, però, causerà problemi ad Ariete e Bilancia. Le stelle dell'Oroscopo di febbraio Ariete (21/03-20/04): Venere in quadratura non vi risparmierà delusioni in amore. Saturno, inoltre, è negativo e potrebbe portare alla fine di alcune storie d'amore. Chi è single passerà ...

Oroscopo del 28 gennaio : stabilità amorosa per il Cancro : In questo lunedì 28 gennaio 2019 troviamo Plutone e Saturno in Capricorno. Giove e Venere in Sagittario, mentre Urano e Marte in Ariete con il Sole e Mercurio in Acquario. La Luna in Scorpione e Nettuno in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nell'undicesima casa. Armonie amorose per il Cancro Ariete: lunedì di riassetto lavorativo. I nativi avranno a che fare con la sistemazione degli impegni lavorativi in essere e vaglieranno ciò che sarà bene ...

Oroscopo del 27 gennaio : Scorpione favorito in amore : In questa domenica 27 gennaio 2019 troviamo Mercurio ed il Sole in Acquario. Nettuno in Pesci e la Luna in Scorpione, mentre Plutone e Saturno in Capricorno. Urano e Marte in Ariete, con Giove e Venere in Sagittario. Nodo Lunare in Cancro nell'undicesima casa. Cancro galante Ariete: voglia di mondanità. Seppur con un carattere fumantino dovuto agli influssi odierni riusciranno a convincere il partner a partecipare ad una serata speciale già ...

Oroscopo del giorno 15 gennaio : miglioramenti per il Toro : Prosegue la nuova settimana del mese. Di seguito le previsioni astrologiche con amore, lavoro e salute per tutti i segni dello zodiaco per quanto riguarda la giornata di martedì 15 gennaio 2019. Ariete: in amore continua il transito di Marte nel segno, molti hanno ritrovato una buona energia e più voglia di fare. Nel lavoro la creatività non manca, se siete a contatto con il pubblico riceverete molto di più In questa fase....Continua a leggere

Oroscopo del 26 gennaio : Gemelli e Bilancia in pole position : Nella giornata di sabato 26 gennaio 2019 troviamo Marte e Urano in Ariete, Venere e Giove in Sagittario, Mercurio ed il Sole in Acquario. Mentre la Luna sarà in Bilancia, Nettuno si troverà in Pesci e infine Saturno e Plutone saranno in Capricorno. Nodo Lunare in Cancro. Ma vediamo ora i dettagli delle previsioni zodiacali per tutti i 12 segni....Continua a leggere

Oroscopo di mercoledì 16 gennaio : Acquario 'top del giorno' - momento no per il Sagittario : L'Oroscopo del giorno 16 gennaio è pronto ad anticipare come potrebbe evolvere il prossimo mercoledì, svelando la classifica e le predizioni astrali su amore e lavoro. In primo piano, nel corso della giornata, i segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. Cerchiamo, dunque, di dare un valore tangibile al periodo sotto analisi, specificando innanzitutto in anteprima quali saranno i segni più fortunati del giorno. In questo caso, ad ...

Oroscopo del giorno oggi Lunedì 14 gennaio 2019 : Oroscopo del giorno oggi Lunedì 14 gennaio 2019. Oroscopo del giorno: seleziona il tuo segno zodiacale e scopri qual il tuo Oroscopo di oggi. Oroscopo: scopri il tuo Oroscopo su amore, lavoro, sesso ed i consigli per vivere al meglio. Oroscopo e astrologia su Roma Daily News. Oroscopo del giorno oggi Lunedì 14 gennaio 2019 Oroscopo del giorno Ariete La mezzaluna nel tuo segno oggi ti spinge a prendere decisioni rapide e concrete, senza pensare ...

Paolo Fox - Oroscopo di oggi : le previsioni del 14 gennaio : oroscopo del giorno di Paolo Fox: le previsioni a I Fatti Vostri oggi Paolo Fox, dopo venerdì scorso, è tornato protagonista a I Fatti Vostri oggi, lunedì 14 gennaio 2019. Il programma ideato da Michele Guardì e condotto da Giò Di Tonno Giancarlo Magalli e Roberta Morise è andato in onda nel consueto orario dalle 12.30 alle 13.00. Paolo Fox ha svelato l’oroscopo di oggi e ha chiuso la trasmissione di Rai2, in onda dal lunedì al venerdì, ...

Oroscopo del mese di febbraio : positive novità in amore per Pesci - Capricorno e Vergine : Dopo aver visto l'Oroscopo per tutto il 2019, scopriamo adesso nel dettaglio cosa succederà ad ogni segno nel mese di febbraio, con particolare attenzione a salute, lavoro ed amore. Ariete Marte sarà in questo segno per ben due settimane. Si potranno iniziare nuovi progetti e cercare di portare a termine qualcosa che si desidera fare da tempo. I rapporti di amicizia saranno sempre più positivi: nasceranno nuovi legami e si conoscerà nuova ...

Oroscopo della seduzione per ciascun segno zodiacale : Ariete da corteggiare con coraggio : Lo Zodiaco chiama e i pianeti rispondono, pronti a beneficiare ciascun segno zodiacale e a elargire amore e fortuna. I loro influssi possono trasformare le situazioni amorose, spingendo ciascuno di noi ad adottare le strategie giuste per conquistare la persona amata. Il corteggiamento è una vera e propria arte, quindi perché non approfondirla e metterla in pratica con l'Oroscopo della seduzione? Ogni segno vuole essere "ammaliato" in un ...