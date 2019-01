Oristano | la ' nuova' vita di Cesare Battisti | ergastolano nel carcere di massima sicurezza

Blastingnews

: Oristano, il frate che studia gli alieni: la stella cometa era un ufo - Regione - la Nuova Sardegna - Leilabrasilia : Oristano, il frate che studia gli alieni: la stella cometa era un ufo - Regione - la Nuova Sardegna - AvvMennillo : Cesare Battisti potrebbe puntare ai benefici di legge: Il Messaggero parla di una nuova possibile strategia dell'ex… - patriziagatto3 : RT @notiveri: Cesare Battisti potrebbe puntare ai benefici di legge: Il Messaggero parla di una nuova possibile strategia dell'ex terrorist… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Ha trascorso in isolamento diurno, in una cella singola, la sua prima notte inda. E così trascorrerà anche i suoi primi sei mesi di detenzione. L'ex terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo,, catturato in Bolivia ed estradato in tempi record, ieri pomeriggio poco dopo le 16 e 30 è arrivato alla sua destinazione finale: è atterrato all'aeroporto sardo di Cagliari, per essere poi trasferito neldidi, preferito rispetto alromano di Rebibbia indicato in un primo momento., cosa lo aspetta neldi"Ora so che andrò in": con queste paroleBatttisti ha rimesso piede in Italia dopo 37 anni di latitanza. È sbarcato a Ciampino con il Falcon della presidenza del Consiglio, atterrato ieri alle 11 e 42 dopo 14 ore di volo direttamente dalla ...