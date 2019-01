Ora Re Giorgio rinnega Lula | Ha lasciato Battisti alla destra

Alessio Foconi ancOra in trionfo - terzo posto per Giorgio Avola : alessandro.farina@oasport.it Video - Di Francisca: "A Tokyo 2020 darò l'addio alla scherma, la vittoria in Coppa del Mondo mi ha sorpreso 00:37 0

Scherma - Coppa del Mondo Parigi 2019 : due azzurri sul podio! Alessio Foconi ancOra in trionfo - terzo posto per Giorgio Avola : Grande Italia a Parigi (Francia) nella seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di fioretto maschile. Sulle pedane francesi due azzurri salgono sul podio con lo splendido trionfo di Alessio Foconi e il terzo posto di Giorgio Avola, che bissano così entrambi il risultato dello scorso anno, quando erano stati rispettivamente primo e terzo come oggi. Il campione iridato in carica ha battuto in finale lo statunitense Gerek Meinhardt con il ...

Atletica - Campaccio 2019 : data - programma - Orario d’inizio e tv. Come seguire la corsa campestre a San Giorgio su Legnano : Domenica 6 gennaio si disputerà il Campaccio 2019, grande classica italiana delle corse campestri. Il tradizionale appuntamento a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano), giunto alla 62^ edizione, si preannuncia decisamente spettacolare con la presenza di alcune grandi stelle. Al maschile attesa la lotta tra gli etiopi Selemon Barega e Hagos Gebrhiwet, rispettivamente quarto uomo più veloce della storia sui 5000 metri e bronzo olimpico ...

Temptation Island - Michael De Giorgio : “Sono caduto in vortice di depressione. Avete ragione - faccio schifo ma Ora vorrei solo essere lasciato in pace” : Vi ricordate di Michael De Giorgio, uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island? Il simpatico ragazzo di Udine era stato uno dei personaggi più chiacchierati del programma estivo di Canale 5, soprattutto per le vicende legate alla turbolenta storia con la sua ex Lara Zorzetto. Dopo la fine del programma la relazione tra i due era naufragata (anche con pesanti accuse vicendevoli), e il buon Michael era stato vittima di ...

Uomini e donne - Giorgio Manetti innamOrato con la nuova fidanzata : 'Sa rendermi felice - viviamo insieme' : Lei non c'entra nulla con il mondo televisivo e io sono un po' stufa di mettere in piazza la mia vita amorosa

Giorgio Manetti naufrago dell'Isola dei Famosi 2019? "Qualcuno ci sta lavOrando" : Il Gabbiano di Uomini e Donne ha intenzione di migrare verso lidi tropicali. Giorgio Manetti, orfano dello studio del dating show di Canale 5 ed amatissimo dal pubblico del pomeriggio dell'Ammiraglia di Mediaset, ha dichiarato ai microfoni di Nuovo Tv che "qualcuno sta lavorando" affinché possa sbarcare in Honduras come naufrago della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, in onda ell'inverno prossimo.Qualche settimana fa Manetti, libero ...

Giorgio De Chirico - a 40 anni dalla morte la sua metafisica ci stupisce ancOra : Quarant’anni fa, in un’Italia ancora sconvolta dal caso Moro, moriva Giorgio De Chirico. Basterebbe questa banale notazione di sincronia per far capire che la sua lunghissima vita (era nato esattamente 90 anni prima, nel 1888) ne aveva fatto un sopravvissuto: un revenant, quasi. Un fantasma. Qualcuno che torna dal passato come le figure inquietanti dei suoi quadri. Amedeo Modigliani, per dire, aveva solo quattro anni più di ...

Dalle Rane alla Gaia Scienza. Un labOratorio gratuito di Giorgio Barberio Corsetti - Alessandra Vanzi - Marco Solari : Fu proprio questa composizione giovanile del grande poeta, drammaturgo e artista della Russia rivoluzionaria, a segnare l'inizio della compagnia La Gaia scienza, nel 1976, in una ricerca teatrale che ...