ilfattoquotidiano

: Impugna spade letali e fatti strada attraverso un Giappone dilaniato dalla guerra in Onimusha: Warlords, ora dispon… - NintendoItalia : Impugna spade letali e fatti strada attraverso un Giappone dilaniato dalla guerra in Onimusha: Warlords, ora dispon… - SkyTG24 : Onimusha Warlords, il survival horror di Capcom ambientato nel Giappone dei samurai, torna nei negozi in formato di… - Cascavel47 : Onimusha: Warlords, il ritorno del primo capitolo dell’action-horror medievale di Capcom – la nostra prova… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Nel 2001metteva due mattoni fondamentali per il suo futuro, ildella saga di Devil May Cry (il cui prossimo episodio è atteso per inizio marzo) ed ildi, entrambi campioni di incassi.Il perchèabbia lasciato la sua sagain naftalina per cosi tanti anni non ci è dato sapere, ma in questo freddo inizio 2019 arriva la versione rimasterizzata del, con i pro e i contro che accompagnano questa scelta. Samanosuke Akechi, il protagonista del gioco , è un samurai senza paura votato alla distruzione dei demoni che stanno invadendo il giappone durante l’epoca Sengoku, complice quel Nobunaga Oda che nei libri di storia dominava il periodo, e che secondo gli sceneggiatori della casa nipponica proprio grazie all’aiuto di suddetti mostri mise a ferro e fuoco l’intero paese: ...