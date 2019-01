OMS | RIFIUTO VACCINO FRA LE MINACCE ALLA SALUTE MONDIALE L' obiettivo del triplo miliardo

OMS - il rifiuto dei vaccini tra le 10 minacce per la salute globale nel 2019 : Le 10 principali minacce per la salute globale individuate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per il 2019 vedono una new entry: il rifiuto dei vaccini. “L’esitazione vaccinale – leggiamo nell’articolo diramato dall’OMS – minaccia di far perdere i progressi fatti nei confronti delle malattie prevenibili. I vaccini sono uno dei modi economicamente più vantaggiosi ed efficaci per combattere le ...