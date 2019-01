OMS | il rifiuto dei vaccini tra le 10 minacce per la salute globale nel 2019

meteoweb.eu

(Di martedì 15 gennaio 2019) Le 10 principaliper laindividuate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per ilvedono una new entry: ildei“L’esitazione vaccinale – leggiamo nell’articolo diramato dall’OMS – minaccia di far perdere i progressi fatti nei confronti delle malattie prevenibili. Isono uno dei modi economicamente più vantaggiosi ed efficaci per combattere le malattie, attualmente prevengono 2-3 milioni di morti l’anno e ne eviterebbero un altro milione e mezzo se le coperture aumentassero”.Sul podio della lista stilata dall’organizzazione troviamo inquinamento atmosferico e cambiamento climatico, seguito dalle malattie non trasmissibili come diabete, cancro e patologie cardiache, che causano 41 milioni di morti ogni anno, e dalla pandemia influenzale, che rappresenta ...