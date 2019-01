Non ci resta che il crimine – Gianmarco Tognazzi ci racconta il nuovo film di

Cesare Battisti - proprietario pensione in Bolivia : “Era tranquillo - restava in camera. Non ha mai lasciato i suoi dati” : È arrivato a novembre ed è rimasto fino al 4 dicembre. Non ha mai lasciato i suoi dati personali alla reception, ma solo quelli della persona di nazionalità Boliviana che lo aveva accompagnato. Ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, parla il signor Peralta, proprietario della pensione Casona Azul di Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), dove Cesare Battisti ha trascorso una parte del suo ultimo periodo di libertà prima dell’arresto e ...

“Siamo rovinati. Non ci resta che vendere la mozzarella contaminata di Caserta”. Alessandro Gassmann e Marco Giallini fanno imbufalire i produttori campani : “La battuta di pessimo gusto sulla mozzarella contaminata di Caserta nel film ‘Non ci resta che il crimine’ è un falso storico e un’offesa inaccettabile a un intero territorio. Abbiamo già incaricato i nostri legali per mettere in campo tutte le azioni necessarie a tutela dei produttori di mozzarella Dop, ma anche a difesa di una terra ingiustamente martoriata da stereotipi che non possono essere rilanciati anche da un ...

Shopper Non biodegradabili - maxisequestro dei carabinieri forestali : L'Aquila - Dalle prime ore del giorno 14 gennaio 2019, circa 90 carabinieri forestali del Gruppo di L’Aquila e Roma, unitamente a 12 carabinieri del Comando Provinciale carabinieri di L’Aquila stanno eseguendo misure cautelari (perquisizioni e sequestri) disposte dalla Procura della Repubblica di L’Aquila (Pubblico Ministero, Dr. Fabio PICUTI) e dal Tribunale di L’Aquila (Giudice per le Indagini Preliminari, D.ssa Guendalina BUCCELLA), ...

Battuta su mozzarella contaminata - nei guai 'Non ci resta che il crimine' : ... visto che nel 2018 abbiamo raggiunto il record storico di produzione con oltre 50 milioni di chili di mozzarella sulle tavole di tutto il mondo". "Essere infangati al cinema è intollerabile - ...

'Mozzarella contaminata'. I produttori campani contro Gassman nel film Non ci resta che il crimine : La mozzarella non si tocca. Il film del regista Massimiliano Bruno 'Non ci resta che il crimine' uscito da pochi giorni, con Alessandro Gassman, Gianmarco Tognazzi e Marco Giallini ha provocato ...

Non ci resta che il crimine - bagno di folla per il cast del film all'anteprima a Parco Leonardo : Un vero e proprio bagno di folla per il cast di Non ci resta che il crimine . Tantissimi spettatori hanno infatti partecipato all'anteprima del film, a Roma , dove è stato possibile incontrare gli ...

Ischia - muore dopo una lite con il compagno. Arrestato 39enne - ma Non si esclude il malore : È morta dopo una lite con il compagno, in circostanze ancora da chiarire, nel Napoletano. La donna, una polacca di 43 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa a Serrara Fontana, nell’isola di Ischia. Il compagno, un 39enne del posto, è stato Arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio preterintenzionale, ma sulla dinamica del decesso non ci sono ancora certezze. Secondo i primi accertamenti svolti dai militari della ...

Non ci resta che il crimine - la rapina in un tweet dei Kiss : E per andare ancora più indietro nel tempo e precisamente negli anni Settanta i polizieschi all'italiana, anche detti 'poliziotteschi', film che prendevano spunto da fatti di cronaca nera per ...

'Non ci resta che il crimine' : cast al Parco Leonardo - l'emozione vale doppio : Tanti anche i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno accettato l'invito di Marzia Caltagirone e Antonio Flamini e sono arrivati per salutare i propri colleghi e per godersi le avventure dei ...

Non resta più nulla a unire i gialloverdi : Ora, dunque, che il mitico contratto di governo si è rivelato il bluff che sappiamo, ora che l'assalto all'Europa è miseramente fallito e che i nodi dell'Economia stanno fatalmente venendo al pettine,...

Inter-Benevento - Spalletti : 'Skriniar resta qui - nessuno ha i soldi per pagarlo. Gara a porte chiuse? Non è calcio' : Un, due, tre... fino a sei. Tutto facile per l'Inter contro il Benevento , 6-2 e quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio: doppiette di Candreva e Lautaro Martinez, poi Dalbert e Icardi , su ...

Battisti arrestato - Salvini : "Non deve uscire vivo dalla galera" : Matteo Salvini , dopo l'arresto di Cesare Battisti in Bolivia, ha incontrato nel corso di un intervento alla scuola politica della Lega a Milano, Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, il gioielliere ucciso proprio dai Pca nel 1979. Il ministro degli Interni ha affermato: 'Battisti è un assassino, non un ideologo ...

Godin-Inter - i tifosi Non ci stanno : "Deve restare all'Atletico!" : Mercato, obiettivo Inter: Diego Godìn politica del club - Godin ha chiesto all'Atletico due anni di contratto, il club non vuole cambiare la propria politica stabilita nel trattamento di atleti over ...

Non ci resta che il crimine : recensione sulla commedia con Leo e Giallini : Arriva al cinema la nuova commedia di Massimiliano Bruno e Nicola Guaglianone con Marco Giallini e Edoardo Leo. Moreno, Sebastiano e Giuseppe sono tre amici che si conosco dai tempi della scuola. Sostanzialmente sono tre personaggi che cercano sempre una scusa ai propri fallimenti provando, delle volte, a sbancare il lunario con delle idee per loro innovativa, in tutto il suo paradosso, come ad esempio: realizzare il tour criminale della Roma ai ...