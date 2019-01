Nissan svela IMs | il nuovo concept di ' berlina sportiva di lusso'

Nissan rende visibile l’invisibile : svelata al CES una incredibile tecnologia : Nissan svelerà la propria visione di vettura che aiuterà i guidatori a vedere l’in visibile In occasione del prossimo Consumer Electronics Show (CES), Nissan svelerà la propria visione di vettura che aiuterà i guidatori a “vedere l’in visibile ”, coniugando mondo reale e mondo virtuale per dare vita a un’esperienza unica di auto connessa. Invisible-to-Visible, o I2V combina le informazioni trasmesse dai sensori esterni ed interni al veicolo ...

Nissan Juke : svelati i segreti della seconda generazione [FOTO] : Il nuovo SUV della Casa giapponese sfoggerà un look meno audace e verrà proposto anche in versione elettrica Sul web sono apparse le prime immagini che dovrebbero anticipare lo stile della seconda generazione della Nissan Juke, crossover di segmento “B” svelato nel 2010 e caratterizzato da un design molto “audace”. La nuova Juke è attesa entro l’estate del 2019 e porterà in dote un look meno provocatorio e più rassicurante, inoltre ...