Nessun concerto di Ariana Grande in Italia con lo Sweetener Tour 2019? La popstar

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)Sembrano ormai svanite le speranze di rivedereincon lo. Lasembra intenzionata a non annunciare altre date dopo quelle già fissate, disattendendo così le aspettative del pubblicono e di quello degli altri Paesi non inclusi nel calendario finora annunciato per lo show a supporto dell'omonimo album e del prossimo disco in uscita, Thank U Next.è stata inper ben due volte con l'ultimoispirato dall'album Dangerous Woman, a Roma e Torino, ma la leg europea del nuovoha escluso il Belpaese, nonostante le originine della famigliaButera:a data inè stata finora annunciata dagli organizzatori e, considerando uno degli ultimi tweet della, non vi saranno ulteriori aggiunte.In risposta ad un utente di Twitter che chiedeva di eventuali nuove date, la cantante ha ...