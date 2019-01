Nel 2020 la crociera dei Terrapiattisti per dimostrare che il mondo non è un globo

Terrapiattisti in crociera - la nave è pronta a salpare Nel 2020. Ma c’è un “piccolo” problema : “Le carte nautiche sono progettate pensando alla Terra rotonda” : Terrapiattisti di tutto il mondo (piatto) in crociera! L’annuncio solenne dell’evento in mare lo ha dato il sito web dell’associazione Flat Earth International Conference (FEIC) con una bella foto di un’enorme nave Harmony of the sea della compagnia inglese Royal Carribean pronta per salpare nel 2020. “La più grande ed audace avventura mai vista” viene spiegato con entusiasmo fornendo probabilmente a danarosi Terrapiattisti, come il rapper BoB e ...

Windows 7 addio : Nel gennaio 2020 fine supporto : Che ne sarà dei milioni di PC e notebook che ancora usano questa versione di Windows in tutto il mondo? Si ripropone la dura scelta che dovettero fare gli utenti di Windows XP nel 2014, quando ...

Martin Landolt lascerà Nel 2020 presidenza PBD : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Standard Chartered - Usa non sarà più la maggiore economia già Nel 2020 : Gli Stati Uniti perderanno il primato di economia più grande al mondo, e accadrà già l'anno prossimo. Sono queste le stime della banca britannica Standard Chartered , che effettuano questa previsione tenendo conto di una combinazione fra la ...

MotoGp - Ciabatti spaventa Petrucci : 'il compagno di Dovizioso Nel 2020? Ecco come lo sceglieremo' : Il direttore sportivo della Ducati guarda lontano, svelando come il team di Borgo Panigale sceglierà il pilota che affiancherà Dovizioso nel 2020 La line-up del 2019 è già stata ufficializzata e ...

MotoGp - Ciabatti spaventa Petrucci : “il compagno di Dovizioso Nel 2020? Ecco come lo sceglieremo” : Il direttore sportivo della Ducati guarda lontano, svelando come il team di Borgo Panigale sceglierà il pilota che affiancherà Dovizioso nel 2020 La line-up del 2019 è già stata ufficializzata e definita da tempo, con Danilo Petrucci che affiancherà Andrea Dovizioso dopo il passaggio di Jorge Lorenzo alla Honda. La Ducati però scruta anche il futuro, lanciando lo sguardo alla stagione 2020, quando il contratto del rider ternano sarà ...

MotoGP - Paolo Ciabatti : “I risultati di Petrucci - Miller e Bagnaia ci porteranno a decidere chi sarà pilota ufficiale Ducati Nel 2020” : I giorni passano con grande velocità e l’inizio della stagione 2019 di MotoGP si avvicina sempre di più. La Ducati è pronta a lanciare il guanto di sfida alla Honda e a Marc Marquez, dominatori delle ultime annate. La Rossa ha compiuto un grande salto di qualità, nel biennio 2017-2018, e si aspetta di continuare su questa strada per giocare un brutto scherzo allo spagnolo. Ci sono stati dei cambiamenti sostanziali: Jorge Lorenzo ha ...

MotoGP - Paolo Ciabatti : “I risultati di Petrucci - Miller e Bagnaia ci porteranno a decidere chi sarà pilota del team ufficiale Nel 2020” : I giorni passato con grande velocità e l’inizio della stagione 2019 di MotoGP si avvicina sempre di più. La Ducati è pronta a lanciare il guanto di sfida alla Honda e a Marc Marquez, dominatori delle ultime annate. La Rossa ha compiuto un grande salto di qualità, nel biennio 2017-2018, e si aspetta di continuare su questa strada per giocare un brutto scherzo allo spagnolo. Ci sono stati dei cambiamenti sostanziali: Jorge Lorenzo ha ...

Castro tra sfidanti di Trump Nel 2020 : 20.00 Il democratico Julian Castro si candida alle elezioni Usa del 2020 per sfidare Trump. Ex sindaco di San Antonio,Texas. Intervenne alla convention 2012 per il secondo mandato di Obama. Origini messicane. Sua nonna entrò negli Usa nel 1922 dopo la morte dei genitori durante la Rivoluzione messicana. Ambiscono alla Casa Bianca la senatrice Elizabeth Warren e la parlamentare delle Hawaii,Tulsi Gabbard. Forse in campo l'ex vice presidente ...

Ginnastica - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : come si stacca il pass Nel 2019? Gli eventi clou tra Mondiali e Coppa del Mondo : Nel 2019 proseguirà il percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda la Ginnastica artistica. Il cammino è incominciato pochi mesi fa, ai Mondiali di Doha sono stati assegnati tre pass per le squadre salite sul podio ma nella stagione appena incominciata si inizierà a fare sul serio. La corsa verso i Giochi entrerà nel vivo ma vediamo nel dettaglio quali saranno gli eventi validi come qualificazione alla rassegna a ...

Cina : previsto boom turisti sulla nuova Via della Seta - 85 milioni Nel 2020 : Cresce il turismo sulla nuova Via della Seta e nel 2020 sono previsti oltre 85 milioni di visitatori nei Paesi lungo la Belt and Road Initiative. Un nuovo record dopo la forte e costante crescita registratasi negli ultimi anni. A indicarlo è il think tank Cass, l’Accademia cinese di Scienze sociali. I viaggi di turisti cinesi sono passati da 15,49 milioni nel 2013 a 27,41 milioni nel 2017, con un balzo del 77%. I turisti cinesi hanno ...

Secondo gli analisti Destiny 3 arriverà Nel 2020 : Una delle più importanti notizie di questo inizio 2019 è stata la separazione tra Activision e Bungie, che pone fine al loro accordo editoriale per Destiny. Andando avanti, Bungie assumerà incarichi di sviluppo e pubblicazione per Destiny, mentre Activision si concentrerà sui propri franchise, come Call of Duty.Come riporta Gamespot, la società di ricerche Cowen & Company ha condiviso le sue riflessioni sulle notizie in una nota agli ...

Il servizio di game streaming di Amazon sembra sempre più vicino : il lancio Nel 2020? : ...un servizio in abbonamento? Potremo anche scaricare i giochi o si parla esclusivamente di streaming e quindi di forti limitazioni legate alle connessioni non sempre all'avanguardia nel mondo , e in ...

Il servizio di game streaming di Amazon sembra sempre più vicino : il lancio Nel 2020? : Al di là di successi e insuccessi il panorama videoludico dei prossimi anni si preannuncia estremamente interessante e potenzialmente pesantemente rivoluzionato. Sony, Microsoft e Nintendo ovviamente non andranno da nessuna parte ma i nuovi contender non sembrano mancare.Oltre al peculiare (e inaspettato) progetto Mad Box, da circa un anno si parla con una certa insistenza dell'entrata di Google all'interno del settore e ora arrivano nuove ...