NBA – Risolto il ‘caso’ McCaw | ecco la decisione della lega sui possibili illeciti dei

sportfair

(Di martedì 15 gennaio 2019) Laha preso la suain merito alla firma e al rapido taglio di Patrickcon i Cleveland Cavaliers: l’NBA non sembra aver riscontrato alcun illecito nell’operazione Nei giorni scorsi, l’acquisto di Patrickda parte dei Cleveland Cavaliers si è trasformato in un vero e proprio ‘caso’. Il giocatore è stato firmato con un biennale non garantito dai Cleveland Cavaliers, che per 6 milioni lo hanno strappato ai Golden State Warriors. Il giocatore, dopo appena 3 partite, è stato tagliato dalla franchigia dell’Ohio che, secondo alcuni rumor, avrebbe effettuato tale operazione appena prima che il contratto diventasse garantito, per poi rifirmare il giocatore da free agent a cifre più basse.Su tale operazione laha voluto vederci chiaro, nonostanteabbia poi firmato con i Toronto Raptors. Nei giorni scorsi laha ...