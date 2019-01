Nascosto nell' hotel sotto attacco a Nairobi twitta | Se dovessi morire | dite alla

huffingtonpost

(Di martedì 15 gennaio 2019) "Siamo ancora in bagno, colpi d'arma da fuoco'edificio. Per favore, pregate per noi". Ron Ng'eno è tra gli ostaggi bloccatiDusit di. In seguito all'rivendicato da Al Shabaab, che è costato la vita a tre persone, alcuni dei clienti dell'albergo si sono nascosti tra le stanze della struttura. "Se, amo il Signore e credo che andrò in paradiso. Per favore,mia famiglia che la amo. Vi amo Caleb, Mark e Carol"il consulente di comunicazione che ha documentato una diretta degli avvenimenti partendo dal momento in cui ha sentito l'esplosione.If I die I love the Lord and believe I will go to heaven please tell my family I love then I love you Caleb, Mark and Carol— Ron Ng'eno (@ronald_ngeno) 15 gennaio 2019"Sono al numero 14 di Riverside Drive, sonoin un bagno e siamo" ...