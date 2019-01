Nadia Toffa diventa cittadina onoraria della città di Taranto : Mariano DI Vaio è l'uomo italiano più bello del mondo - SCOPRI Il 15 gennaio alle ore 15.00, la Toffa incontrerà sempre a Taranto il pubblico, in occasione dell'uscita del suo libro Fiorire d'Inverno.

Nadia Toffa cittadina onoraria di Taranto : “Questa città ce la può fare. La vita è questa - devi trasformare la sfiga in sfida” : “Buongiorno amici cari oggi è una giornata speciale per me. Sono diventata cittadina onoraria di Taranto. città martoriata e che amo e che difenderò sempre, come difenderò sempre tutte le città che in Italia vengono sfruttate e martoriate dall’inquinamento. È una promessa. Vi abbraccio e vi auguro una splendida giornata”. Queste le parole pubblicate su Facebook dalla Iena Nadia Toffa assieme alla foto che la ritrae assieme ...

Nadia Toffa cittadina onoraria di Taranto : ‘Siete la mia forza’ : “Sono io a ringraziare voi. Siete la mia forza”. Lo ha detto Nadia Toffa, inviata e co-conduttrice delle Iene, durante la cerimonia in cui le è stata assegnata la cittadinanza onoraria di Taranto. “Questa città ripartirà dai quartieri più martoriati, Paolo VI, Tamburi, perché – ha aggiunto – i tarantini sono forti, si sanno rialzare”. L’inviata delle Iene più volte si è occupata dell’Ilva e ...

Nadia Toffa cittadina onoraria di Taranto : ”È nata una cosa meravigliosa” : Per il suo impegno e la sua solidarietà verso il reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale SS. Annunziata, Nadia Toffa ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Taranto. La cerimonia è stata celebrata questa mattina intorno alle ore 9.30, all’interno del Salone degli Specchi di Palazzo di Città. Nadia ha ricevuto questo importante riconoscimento per il suo grande impegno solidaristico e altruistico, ma soprattutto per la sua attività svolta a ...

