MotoGp | Rossi | «Ho 40 anni? L' importante è essere competitivi»

MotoGp - Rossi : ''Marquez coraggioso - ma a 40 anni ci riprovo'' : MILANO - Il 3 febbraio compirà 40 anni. Ma Valentino Rossi si sente ancora un ragazzino e, nonostante le difficoltà dell'ultimo anno, nessuna vittoria,, è pronto ed entusiasta in vista del nuovo ...

MotoGp – Valentino Rossi a cuore aperto - dalla nuova moto ai giovani della VR46 : “per mio fratello Luca ho anche pianto! Pecco e Franco? Una bella bega” : Tutta la sincerità di Valentino Rossi: dalla moto 2019, vista ieri durante un set fotografico col team, ai giovani della VR46, i racconti del Dottore a Deejay Chiama Italia La stagione 2019 di motoGp si avvicina sempre più: il 10 marzo ci sarà l’esordio in Qatar, ma i piloti saranno impegnati già nei mesi precedenti con le presentazioni ufficiali dei team e le ultime due sessioni di test invernali. “Ieri è iniziata ...

MotoGp - Rossi : 'Marquez coraggioso - lo studio. Ma a 40 anni ci riprovo' : Se ho rubato qualche segreto a qualcuno? Si mi è capitato, ma più cose di allenamento, tipo che sport fare fuori dalla pista'. academy - Poi una battuta sui ragazzi dell'Academy che lo aiutano a ...

MotoGp – Valentino Rossi a cena con Cesare Cremonini : un “drink veloce come la sua moto” per il Dottore a Bologna [FOTO] : Valentino Rossi, il drink veloce come la sua moto e la cena a Bologna in compagnia di Cesare Cremonini Ancora un po’ di tempo libero per i piloti della MotoGp prima di iniziare a fare sul serio con le presentazioni dei team, i test invernali e l’esordio stagionale. I campioni delle due ruote passano le loro giornate tra allenamenti e momenti speciali passati con gli amici. Tanti, tantissimi, quelli di Valentino Rossi: il ...

MotoGp - la mamma di Bryan Toccaceli emozionata : “Valentino Rossi è eccezionale - ecco cosa ha voluto fare con mio figlio” : La madre del pilota sammarinese ha raccontato l’incontro tra Valentino Rossi e il figlio, esaltando la sensibilità del Dottore Sensibile, gentile e sorprendente. Sono solo alcuni aggettivi utili a descrivere Valentino Rossi, riuscito ancora una volta a regalare sorrisi alle persone intorno a lui. Il Dottore infatti ha invitato nei giorni scorsi Bryan Toccaceli a casa sua, a Tavullia, per trascorrere qualche ora insieme a lui. Un ...

MotoGp Yamaha : Rossi torna ad allenarsi al Ranch : ROMA - Dalla neve di Madonna di Campiglio al Ranch, dallo snowboard alla moto da cross. Dopo le vacanze Valentino Rossi è salito di nuovo in sella, in vista del mondiale 2019. Il Dottore è tornato ad ...

MotoGp - Valentino Rossi dal cuore d’oro : la sorpresa a Bryan Toccaceli è davvero emozionante [FOTO] : Il Dottore e la sua ‘crew’ hanno fatto visita a Bryan Toccaceli, lo sfortunato pilota di motocross protagonista di un terribile incidente avvenuto lo scorso primo maggio E’ stata una domenica piena di sorprese quella appena trascorsa per Bryan Toccaceli, pilota di motocross protagonista di un terribile incidente avvenuto lo scorso primo maggio. Il rider sammarinese ha ricevuto la visita di Valentino Rossi, la sua ...

MotoGp – Valentino Rossi ‘stuzzica’ Petrucci sui social : presto una sfida a tre di motocross? [GALLERY] : Valentino Rossi si intrufola nel post social di Danilo Petrucci: il Dottore sfida il ternano ed il suo nuovo compagno di squadra Andrea Dovizioso Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci sono stati compagni di allenamento ieri sulla moto da cross: i due ducatisti hanno iniziato il 2019 con lo spirito giusto, in vista della condivisione dei box della squadra di Borgo Panigale nella nuova stagione di MotoGp. Il pilota ternano, nuovo arrivato nel ...

MotoGp - Viñales ‘contro’ le idee di Valentino Rossi : la Yamaha adesso si trova davanti ad un pericoloso bivio : Il pilota spagnolo vorrebbe una moto completamente differente rispetto a quella chiesta dal Dottore, toccherà alla Yamaha adesso trovare una soluzione che accontenti tutti Opinioni contrastanti in casa Yamaha, volontà diverse tra Maverick Viñales e Valentino Rossi. Motivi di… stazza alla base di queste divergenze, con lo spagnolo che brama una M1 molto più piccola rispetto a quella desiderata dal Dottore. Del resto, la differenza di ...

MotoGp – Valentino Rossi e la caccia al 10° titolo - papà Graziano sicuro : “un figlio? Ecco cosa penso” : Graziano Rossi conosce il trucco per raggiungere il 10° titolo Mondiale: Ecco cosa potrebbe ‘far bene’ a Valentino Rossi Valentino Rossi sta per compiere 40 anni, il pRossimo 16 febbraio il Dottore dirà addio agli ‘enta’ per entrare in una nuova fase della sua vita, che potrebbe regalargli tante soddisfazioni. A 40 anni, infatti, il nove volte campione del mondo ha ancora davanti a se due stagioni certe in MotoGp, ...

MotoGp – Valentino Rossi attacca - la risposta della Yamaha non si fa attendere : “va tenuto presente che…” : Dopo le lamentele di Valentino Rossi circa lo sviluppo della M1, il boss di Yamaha Europe è intervenuto per fare chiarezza Le frecciatina di Valentino Rossi pare abbiano sortito gli effetti sperati, la Yamaha si è messa sotto infatti per regalare al Dottore e a Maverick Viñales una moto che possa competere per il titolo mondiale. AFP/LaPresse Dopo le dichiarazioni del pesarese delle scorse settimane, il boss di Yamaha Europe è intervenuto ...

MotoGp – Cosa ci fa Valentino Rossi con un simpatico scimmione? Il divertente spot di Eneos [VIDEO] : Valentino Rossi protagonista di un divertentissimo spot per Eneos, sponsor sulla sua M1: il Dottore e gli ‘insegnamenti’ di un simpatico scimmione Valentino Rossi si sta preparando per la stagione 2019 di MotoGp: il Dottore è motivato a far bene dopo un anno complicato con la Yamaha e si allena di continuo per non farsi cogliere impreparato e poter lottare con i migliori nel pRossimo Motomondiale. Il Dottore è seguitissimo in ...

MotoGp – Cesare Cremonini e quell’ironico e velato rimprovero a Valentino Rossi : il cantante bolognese svela il suo pensiero sul Dottore [FOTO] : Cesare Cremonini e quel simpatico rimprovero a Valentino Rossi nascosto in una sua risposta ad un fan sui social La stagione 2019 di MotoGp si avvicina sempre più e tutti gli appassionati delle due ruote fremono dalla voglia di scoprire quali sorprese riserverà. Occhi puntatissimi in casa Honda per la nuova sfida interna tra Lorenzo e Marquez, ma anche in Yamaha dove il team deve lavorare sodo per permettere ai suoi piloti di essere ...

MotoGp Yamaha - Valentino Rossi rientra dalle vacanze : ROMA - Fine villeggiatura per Valentino Rossi. Il Dottore, con un post su Instagram, ha ufficialmente detto arrivederci a Madonna di Campiglio, la nota località sciistica in provincia di Trento dove ...