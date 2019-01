Monza | poliziotto e finanziere arrestati dalle fiamme gialle | fabbricavano documenti per

ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 gennaio 2019) Ci sono anche une untra le sette persone arrestate a, in Lombardia per un traffico di falsi permessi di soggiorno. Anche un’altra persona risulta indagata. Gli arresti, compiuti dalla guardia di finanza di Seregno e dalla polizia di Milano, hanno dato esecuzione alle ordinanze con cui il gip diha disposto una serie di misure cautelari. Una vera e propria associazione a delinquere, capeggiata da un cittadino egiziano, residente da anni in Italia, quella che gestiva la creazione difalsi, come certificati medici e di residenza, buste paga per contratti di lavoro subordinato inesistenti, dichiarazioni fiscali relative a redditi mai percepiti, in cambio di somme che variavano da qualche centinaio di euro fino a 5mila euro, pagate in contanti o attraverso carte prepagate.A farne parte, anche altri tre egiziani, un commercialista di ...