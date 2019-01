Modelle curvy | la pubblicità sommersa di commenti offensivi

vanityfair

: La tenerezza dei leoni da tastiera che scrivono “grasse”,”fate schifo”, “siete obese” a ragazze non photoshoppate r… - ElisaDospina : La tenerezza dei leoni da tastiera che scrivono “grasse”,”fate schifo”, “siete obese” a ragazze non photoshoppate r… - prestia_fabio : RT @ElisaDospina: La tenerezza dei leoni da tastiera che scrivono “grasse”,”fate schifo”, “siete obese” a ragazze non photoshoppate ree di… - professoraSX : RT @TopaM79: Zalando, che rivendica di 'rispettare la bellezza autentica e la diversità delle persone', costretta ad oscurare i commenti of… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) LeLeLepiùnon sono più on line, ma si immaginano leggendo quelli di risposta arrivati sulla pagina Facebook di Zalando sotto le immagini della campagna intimo di Calvin Klein con. «Vorrei dire a tutti gli uomini che hanno commentato con “no”, “bleah”, “prosciutti”, che la vita di noi donne non ruota intorno alla loro approvazione sul nostro corpo» è scritto in un commento e ce ne sono centinaia di altri.«A me fa un piacere immenso vedere una ragazza dal fisico comune in unadi intimo, è un ottimo messaggio e dimostra che non bisogna ambire alla pancia piatta e al fisico senza un filo di grasso ma bisogna piacersi e farsi piacere per come si è». E aggiunge un’altra: «Finalmente hanno capito che anche le donne in carne usano l’intimo».Ancora: «Non sarò ...