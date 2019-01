Ministro Grillo | vaccini vanno fatti | sono prevenzione primaria

Grillo - botta e risposta con Salvini sulla mamma del Ministro : 'Doveva prendere la pillola' : La mamma di Matteo Salvini è l'involontaria protagonista di un botta e risposta tra Beppe Grillo e lo stesso vicepremier e ministro dell'Interno. Ad aprire lo scontro è il comico genovese. 'Ho detto ...

Scintille Grillo-Salvini - botta e risposta su madre Ministro : La mamma di Matteo Salvini e' l'involontaria protagonista di un botta e risposta tra Beppe Grillo e lo stesso vicepremier e ministro dell'Interno. Ad aprire lo 'scontro' e' il comico genovese. "Ho detto alla madre di Salvini che quella sera doveva prendere la pillola - avrebbe detto ieri sera nella prima delle sue serate al teatro Diana di Napoli Grillo, secondo quanto sostiene Repubblica - Anni fa, quando lo incontravo, mi dava del lei. Poi ...

Rete ospedaliera siciliana - il Ministro Giulia Grillo "gela" gli entusiasmi : "L'assessore Razza " dichiara Cappello " ha omesso di riferire ai giornalisti di dovere ottemperare alle prescrizioni dei Ministeri della Salute e dell'Economia per allineare la Rete ospedaliera a ...

Roma - ragazzo sieropositivo cacciato da studio dentistico. Il Ministro Grillo chiede verifiche : Un ragazzo sieropositivo sarebe stato messo alla porta in uno studio medico privato di Roma, dopo aver dichiarato la sua sieropositività. La denuncia è di Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center. '...

Patto per la scienza - parla Burioni : «Spero che lo firmi anche il Ministro Grillo» : L'aver sottoscritto questo Patto può preludere anche a un cambiamento degli equilibri politici nel nostro Paese? «Questo non lo so perché non seguo la politica. Io spero che qualcuno della Lega firmi.

Ha schedato gli scienziati : "Il Ministro Grillo si dimetta" : Durissima la reazione della politica che invoca le dimissioni. 'Il dossier illegittimo se richiesto prima del licenziamento appare addirittura illegale se preteso dopo per conoscere gli eventuali ...

La storia del dossier del Ministro Giulia Grillo sugli scienziati del Consiglio superiore di Sanità : Il ministro della Salute, Giulia Grillo, finisce sotto accusa per aver chiesto una 'schedatura' dei membri del Consiglio superiore di Sanità in modo da poter scoprire le loro precedenti appartenenze politiche. Un 'dossieraggio' che Grillo contesta, pur pubblicando il documento integrale che conferma quanto riportato da Repubblica.Continua a leggere

Consiglio di Sanità - i membri epurati sono stati 'schedati' dal Ministro Grillo : nel mirino il loro passato politico : E' stato il ministro della Salute, Giulia Grillo , a chiedere espressamente una verifica sul passato politico dei membri del Consiglio superiore di Sanità per poi procedere con il loro allontanamento .

Neonato morto in ospedale a Brescia - il Ministro Grillo invia Nas e ispettori : Un bambino nato prematuro lo scorso 4 dicembre è morto nel reparto di terapia intensiva neonatale degli Spedali Civili di Brescia a causa di un'infezione di cui non si conoscono le cause....

Formiche su paziente a Napoli - il Ministro Grillo : «Pagherà chi sbaglia - urgente un commissario per la Sanità» : «È incredibile che per la terza volta siano segnalate Formiche nei locali e, cosa intollerabile, sui pazienti dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. La persistenza del problema...

'Stanco di politici incompetenti' : sfogo del chirurgo diventa virale/ Pisa : Ministro Grillo 'Sanità va difesa' : Pisa, trapianti a Capodanno: chirurgo 'fiero ma stanco'. Il post di Daniele Pezzati diventa virale: 'politici incompetenti non riconoscono il sacrificio'.