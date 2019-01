Milano città turistica | 6 | 8 milioni di visitatori nel 2018 | +10%

Innarestabile Milano - nuovo premio : è Città dell'anno 2019 : E ancora Stefano Boeri architetto e nuovo presidente della Triennale prevista per il 2019, le 'Cavallerizze' edificio del Museo della Scienza e della Tecnica di Luca Cipelletti, senza dimenticare ...

Milano. Grande sforzo di riqualificazione di tutti i quartieri della città : Un PTO rinnovato nel merito e nel metodo, con scenari più realistici e finanziariamente sostenibili indicati anno per anno, la

Dl Sicurezza - Sala : "Comuni vengono penalizzati - soprattutto città 'accoglienti' come Milano" : 'In questo decreto Sicurezza vengono penalizzate le città più accoglienti e grandi, ci sono sensibilità diverse su questo decreto'. Queste le parole di Beppe Sala, sindaco di Milano, intervistato al ...

Milano. La mappa dei lettori di notte copre tutti i quartieri della città : A partire da ieri le Biblioteche Rionali Oglio (Municipio 4) e Lorenteggio (Municipio 6), dal lunedì al venerdì, rimarranno aperte

Milano - Sala : 'Senza migranti la città si ferma' e chiede un piano nazionale di inclusione : In queste ore in Italia a tenere banco è la questione Sea Watch 3 e Sea Eye. Le due navi che, da una decina di giorni, vagano nel Mediterraneo alla ricerca di un porto dove far sbarcare quarantanove migranti. L'Italia, per bocca del primo ministro Matteo Salvini, non ha alcuna intenzione di accogliere imbarcazioni che fanno capo alle Ong. A ciò si aggiunge quel decreto sicurezza che viene osteggiato dai sindaci, pronti a disobbedire e a non ...

Milano - Sala - frecciata al governo : 'Non trovano tempo per la principale città italiana' : L'Italia, da sempre, è caratterizzata da presunte divisioni interne. Ci sono regioni che, forti del loro benessere, reclamano una maggiore autonomia e c'è stato un periodo non troppo lontano in cui una parte dell'opinione pubblica settentrionale aspirava ad una divisione da un sud, ritenuto molto spesso un'autentica palla al piede. C'è poi il primato che da tanto tempo si contendono Roma e Milano. Quello di città più "influente" in Italia, ...

Milano : domenica Palazzo Pirelli aperto a cittadini : Milano, 2 gen. (AdnKronos) - Palazzo Pirelli a Milano, sede del Consiglio regionale della Lombardia, torna ad aprire le sue porte ai cittadini. Il prossimo 6 gennaio sarà possibile accedere al Pirellone dalle 11 alle 17.30, si comunica dal Consiglio regionale della Lombardia. L’apertura consentirà d

Capodanno 2019 - da Milano a Matera passando per Firenze e Napoli : ecco come si festeggia nelle principali città italiane : Capodanno in piazza ma con cautela. Botti vietati, misure anti-terrorismo e quest’anno, dopo quanto accaduto nella discoteca di Corinaldo, anche lo spray al peperoncino sarà vietato nella maggior parte delle città italiane. Sono tante le iniziative per chi non ha paura di sfidare il freddo e vuole godersi spettacolo e buona musica. A Torino, in Piazza Castello, andrà in scena il Masters of Magic World Tour, uno degli spettacoli di illusionismo ...

Ululati a Koulibaly - il sindaco di Milano : 'Che vergogna! Chiedo scusa a nome della mia città' : Gli Ululati razzisti di una parte di San Siro a fare da spiacevole colonna sonora al match tra Inter e Napoli: nel mirino il difensore senegalese Kalidou Koulibaly, bersagliato per larghi tratti dell'...

Dai primati di Milano a Rogoredo : alleanza al rialzo per la città : Non è solo una questione di turisti. Arrivano, sempre più numerosi, dagli Stati Uniti, dalla Germania, dalla Francia, dalla Cina. Un fenomeno consolidato che a ottobre ha segnato un dato choc , in ...

Milano - striscioni di CasaPound contro cittadinanza a Mimmo Lucano : ... diventata un centro di accoglienza a cielo aperto, si decida di concedere la cittadinanza onoraria a un personaggio che sul business dell'immigrazione ha costruito la propria carriera politica a ...

Leonardo DiCaprio elogia Milano" sempre più verde". Sala ringrazia e lo invita in città : Elogio di Milano. Leonardo DiCaprio si congratula con la città sul suo profilo Instagram per il piano 'green' che prevede di piantare 3 milioni di alberi in città entro il 2030. "Milano è l'ultima città ad avere abbracciato" un piano per diventare sempre più verde "in modo significativo", ha scritto l'attore, molto attivo sulle tematiche ambientaliste, postando una foto del Duomo con le palme che decorano il ...

Leonardo Di Caprio fa i complimenti a Milano per la sua svolta green : il sindaco lo invita in città : Leonardo Di Caprio posta una foto di Milano e delle sue palme su Instagram, complimentandosi per la “svolta verde” e Beppe Sala non se lo fa dire due volte: “Ti aspettiamo qui!” cinguetta il sindaco su Twitter. Nella speranza di vedere l’attore hollywoodiano noto per il suo impegno a favore dell’ambiente (ma anche per la sua avvenenza e per le sue relazioni sentimentali burrascose) passeggiare all’ombra ...

A Milano - la città più vivibile d’Italia - c’è chi trova fastidioso pure un asilo : Sarà anche la città più vivibile ma non per tutti. Soprattutto non per i bambini della “Locomotiva di Momo”, il nido di via Augusto Anfossi a Milano. La storia ha tutta l’aria di una di quelle diatribe condominiali dove non si capisce dov’è il limite della ragione. Le titolari della scuola affittano nel dicembre del 2011 settecento metri quadrati con accesso separato e insonorizzazione inclusa. Guardano bene le carte e vedono che il regolamento ...