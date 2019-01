Migranti | Muscat premier Malta | “Global Compact? Non mi capacito del fatto che l’Italia

ilfattoquotidiano

: L'uomo che ha risolto la vicenda dei migranti è un premier, ma non è Conte. Tifa Milan, ma non è Salvini. Parla ita… - matteorenzi : L'uomo che ha risolto la vicenda dei migranti è un premier, ma non è Conte. Tifa Milan, ma non è Salvini. Parla ita… - RaiNews : Ancora in mare la Sea Watch e la Sea Eye con quarantanove migranti a bordo. Salvini: 'Porti rimangono chiusi'. Il p… - MediasetTgcom24 : Malta, Muscat: non creerò precedente facendo sbarcare 49 migranti # -

(Di martedì 15 gennaio 2019) “Nel Globalc’è tutto quello per cui Paesi comee la stessa Italia hanno combattuto per tanti anni. Adesso abbiamo una bozza di un accordo secondo cui tutti i Paesi devono farsi carico del problema migratorio. E io non midi come non venga accolto”. Sono le parole delmaltese Joseph, intervistato da Valentina Furlanetto per Radio24. Il primo ministro esprime dubbi sulla contrarietà del governo italiano nei confronti del Global, l’accordo promosso dall’Onu per fissare una posizione comune dei Paesi della Unione europea nei confronti dell’immigrazione. Circa le critiche mosse aper essersi sottratta al salvataggio in mare, pur avendo una zona Sar (save and rescue) 750 volte più grande del suo territorio,precisa: “Quello che posso dirle è che siamo il terzo Paese per quanto riguarda il numero di ...